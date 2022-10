Léa (Star Academy) pas à la hauteur face à Amir : ses explications douteuses qui vont agacer

La Star Academy bat son plein sur TF1. Les téléspectateurs sont au rendez-vous pour découvrir l'aventure des désormais 12 nouveaux élèves (Amisse a été éliminée à l'issue du prime du 22 octobre). Et une en particulier attire l'attention du public et pas pour le meilleur. De nouveaux propos devraient d'ailleurs remettre le feu aux poudres.

La semaine passée, les candidats qui n'ont pas été nominés ont préparé leurs prestations à venir avec un artiste. Léa a été choisie pour chanter Rétine avec son interprète, Amir. Une grande joie pour la jeune femme qui adule le chanteur. En outre, ce titre était son préféré du répertoire de l'artiste comme elle l'a vite confié. Malheureusement, le show n'a pas vraiment convaincu le public qui l'a accusée d'être détestable. Laure Balon, la professeure d'expression scénique, a également été déçue. "Elle est en devenir, qu'elle commence à aller vraiment creuser dans ses émotions et à se donner la permission de les donner. Moi je trouve qu'Amir a donné 300% de son coeur et Léa, tu as donné seulement 60%. Il faut que tu apprennes à vraiment être dans l'amour avec ton partenaire, surtout dans ce duo. Tu es très belle, mais ce n'est pas assez pour moi", a-t-elle lancé lors du prime.

Au lendemain, il était l'heure pour les candidats d'avoir un debrief de leurs prestations avec Laure Balon. Et au moment de parler de la sienne avec Amir, Léa a décliné toutes responsabilités comme les abonnés de MYTF1 Max ont pu le découvrir. "Ce n'est pas trop de ma faute si j'ai raté. Ça arrive. Quand j'étais assise sur la chaise, le micro ne marchait pas, parce que quand on me l'a changé, il y a eu un problème de réglage. (...) Et ça devait commencer, et je ne m'entendais pas. Et à la fin, j'entendais trop. Du coup, je n'arrivais pas à gérer ma voix. (...) Je me dis : 'Léa, tu as fait ce que tu as pu avec ça'", a-t-elle estimé. Une explication qui n'a pas convaincu. "A la fin, tu étais assise et tu étais toute droite. Ce qu'il faut que tu apprennes, je pense, c'est que des fois, il y a la connexion qui se fait. Il y a des fois, tu as un regard divin et des fois tu repars. Ton rôle, Léa, avec tout le talent que tu as, ta voix, ta beauté, c'est d'être beaucoup plus présente physiquement et de ne pas reculer", a-t-elle répliqué. Celle qui se considère comme une diva écoutera-t-elle ses conseils ?