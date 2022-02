Leïla Bekhti : Perdante joyeuse après les César, elle publie une vidéo inattendue !

Maman de trois enfants, dont les deux derniers sont nés en un an à peine, Leila Bekhti avait laissé son mari Tahar Rahim à la maison et a passé la soirée avec son partenaire, Damien Bonnard, et ses amis, Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos notamment, tous également repartis les mains vides. Mais Leila Bekhti n'est pas la seule à avoir pris sa défaite avec humour.

Chez les hommes, Benoit Magimel a décroché le trophée devant Adam Driver, Gilles Lellouche ou encore Pierre Niney, qui s'étaient mené une véritable guerre (humoristique !) sur les réseaux sociaux. Mais celui qui était resté plus discret, c'est Vincent Macaigne, également nommé pour Médecin de nuit. Celui-ci, reparti les mains vides, a pris les choses avec résignation, comme le montre son message sur Twitter.