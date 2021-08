Liam Payne est de nouveau en couple... avec son ex !

Cette réconciliation de Liam Payne et Maya Henry est la deuxième de leur relation. Les deux amoureux s'étaient rabibochés une première fois au cours de l'été 2020, après une première séparation au tout début de l'année. Le chanteur avait alors demandé le mannequin en mariage et lui avait passé au doigt une magnifique bague, d'une valeur de 3 millions d'euros.

En juin dernier, l'ex-chanteur du groupe One Direction évoquait leur nouvelle séparation. "Je n'étais plus la meilleure version de moi même, une version que je n'appréciais pas. Je peux honnêtement dire que je me sens mieux maintenant que je suis sorti de cette relation, avait-il affirmé dans un épisode du podcast The Life Of A CEO. Je n'aimais pas ce que je faisais mais ça devait arriver. C'est juste un moyen ringard de dire que c'était mieux pour nous deux."

Avant de rencontrer Maya Henry, Liam Payne aurait eu une relation discrète avec le top model Naomi Campbell et a vécu une longue histoire avec la chanteuse Cheryl Cole.

Liam et Cheryl étaient en couple entre 2016 et 2018. Ils sont parents d'un petit garçon prénommé Bear, né le 22 mars 2017 et âgé de 4 ans.