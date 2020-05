Lola Marois critiquée sur son âge, elle recadre les "imbéciles"

Femme de caractère, Lola Marois n'est pas le genre à se laisser marcher sur les pieds. Alors lorsque des internautes critiquent son comportement, ou pire, mettent l'accent sur son âge, la femme de Jean-Marie Bigard n'hésite pas à les recadrer sèchement et sans aucun scrupules.

Le 23 mai 2020, la maman des jumeaux Jules et Bella (7 ans) en a d'ailleurs fait l'amère expérience lorsqu'elle a publié une série de photographies en hommage à l'une de ses amies qui célébrait son anniversaire. Un de ses abonnés, pas très au fait de la personnalité de Lola, s'est permis une remarque très déplacée sur l'âge de la comédienne de Plus belle la vie sous entendant qu'elle était trop vieille pour se laisser aller à ce genre de publications. Via un message privé, celui-ci a envoyé à l'ancienne candidate de l'émission Un dîner presque parfait : "À 36 ans c'est grave."

À qui le tour ?

Quelques mots qui ont déclenché la colère de Lola. Furibonde, l'actrice a bloqué l'internaute avant de reposter le message de son abonné en story. Histoire de prévenir ses abonnés sur ce qu'elle accepte ou non et d'empêcher d'éventuels nouveaux messages similaires, elle a mis en garde ses followers en écrivant : "Beaucoup de personnes obtus, sinistres et aigries par la vie ont été en ce jour bloquées de mon Instagram et devront par la même aller déverser leur venin sur d'autres comptes joyeux comme le mien. À qui le tour ? Je suis très chaude aujourd'hui !"

Pour terminer son post, la belle blonde a repris une citation de Jacques Brel, évoquant avec élégance la bêtise de certains individus : "Il faut fuir la gravité des imbéciles, de toutes ses forces... c'est une aventure, c'est presque un jeu".