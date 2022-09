Lou Doillon fête ses 40 ans : Week-end de rêve avec bébé Laszlo et déclaration d'amour de son compagnon

Ce dimanche 4 septembre, Lou Doillon a fêté ses 40 ans. Un âge de raison qui arrive au moment où la chanteuse semble n'avoir jamais été aussi épanouie. Maman de Marlowe (20 ans, dont le papa est Thomas-John Mitchell), elle a donné naissance à son deuxième enfant, un petit Laszlo (1 mois), dont le papa est Stéphane Manel. Un compagnon avec lequel elle semble en parfaite harmonie. Et pour cet anniversaire si particulier, ce dernier n'a pas manqué de lui faire une belle déclaration d'amour au cours d'un week-end de rêve. Comme en témoignent les précieux clichés partagés par la fille de Jane Birkin sur Instagram.

Visiblement au sein d'un superbe hôtel, c'est face à la piscine, ne montrant que ses jambes reposées sur un transat, que Lou Doillon a immortalisé son week-end d'anniversaire, après une belle photo au réveil, son petit dernier sur le ventre. Puis, elle a dévoilé également l'un des délicieux repas auquel elle a eu le droit, des fruits rouges appétissants et de la chantilly à déguster avec. Heureuse et fière de passer ce cap, l'artiste a ensuite fait le signe quatre avec ses mains toujours devant cette piscine somptueuse. Mais si elle se repose et profite d'un moment de farniente, la jeune maman n'en oublie pas sa priorité : son bébé Laszlo. Sur une des photos, elle montre ainsi son sac à main, entre lunettes de soleil, stylo pour prendre des notes et bien sûr des couches.

Un petit plaisir retrouvé

Et pour que ce week-end soit vraiment parfait, Lou Doillon a aussi eu le droit à une belle déclaration de son compagnon Stéphane Manel. "Happy birthday to my queen wolf who taught me how to run in the wilderness,I love you so much", a-t-il écrit ("Joyeux anniversaire à ma reine louve qui m'a appris à courir dans le désert, je t'aime tellement"). Une reine louve qui a eu le droit aussi à un péché retrouvé. En effet, c'est une petite coupe de champagne que s'est offerte la soeur de Charlotte Gainsbourg pour parfaire la soirée. Un plaisir retrouvé après neuf mois de grossesse. Celle qui a récemment publié des photos de son corps post grossesse, semble vivre sur un petit nuage avec cette famille de quatre qu'elle a construite au fil des années.