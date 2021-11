Louane : Cette crise d'angoisse sur "The Voice" cachée au public...

Révélée en 2013 lors de sa participation à l'émission The Voice, Louane sera la star du documentaire Louane : l'incroyable destin de la nouvelle princesse des Français diffusé le 23 novembre prochain sur W9. Devenue une chanteuse et une actrice très populaire, Anne Peichert (de son vrai nom) a connu des débuts compliqués à la télévision, notamment lors des auditions à l'aveugle sur TF1. Interviewée par Femme Actuelle, la jolie blonde en couple avec Florian Rossi a confié avoir fait un malaise juste après sa participation.

L'actrice du film La Famille Bélier explique : "Ce qu'on ne voit pas, c'est que j'ai fait une crise d'angoisse, je me suis mise à hyperventiler. Alors ça, évidemment, ils ne l'ont pas montré à la télé (...) C'est pour ça que je me suis retrouvée dans le siège de Jenifer !" Très émue, mais surtout très stressée de passer sur le petit écran, la jeune lycéenne âgée de 17 ans à l'époque s'était évanouie juste après son interprétation du titre Un homme heureux de William Sheller. Un court passage effacé par la production de l'émission et que le public n'a donc jamais vu à l'écran.

Maman d'une petite fille prénommée Esmée (née en mars 2020), Louane a depuis dompté ses peurs et ses angoisses puisqu'elle a tourné dans plusieurs films dont La Famille Bélier (en 2014), Nos patriotes de Gabriel Le Bomin (en 2017) et Les Affamés de Léa Frédeval (en 2018), mais aussi à la télévision dans les séries Morts à l'aveugle de Julien Aubert (en 2020) et bientôt dans Visions (en 2022).

Après avoir été candidate dans l'émission The Voice, elle sera également coach de l'émission The Voice Kids en 2022. Une jolie consécration pour la belle blonde qui saura, à coup sûr, rassurer les éventuels candidats stressés !