Louane, Jean Dujardin, Nagui... Ces stars qui ont (d'abord) vécu des coups de foudre à sens unique

D'autres personnalités ont vécu cette expérience du coup de foudre à sens unique. Ainsi,, confiait le sien à Thierry Ardisson dans son émission Bain de minuit ( disponible sur la chaîne INA ArdiTube ). Une rencontre avec Nicole Calfan , dont il est aujourd'hui divorcé, assez cash . Je lui ai demandé de me mettre à sa table. Cela a été un coup de foudre... de sa part. Moi, je me disais : 'Qu'est-ce qu'elle fout avec moi ?' Et comme on s'ennuyait à cet anniversaire, j'ai sorti cette phrase : 'On serait très bien sous la couette'" a-t-il ainsi confié. La comédienne Cécile Bois a elle aussi reconnu avoir eu un coup de foudre pour le père de ses filles, au J ournal des femmes . "Mais mes deux coups de foudre ont d'abord été à sens unique. Ce n'est pas grave, cela ne veut pas dire que l'autre ne finira pas par venir... et c'est ce qui s'est passé! J'ai deux enfants avec mon dernier coup de foudre (rires)!", a fait savoir la star de la série Candice Renoir.