Lucie Lucas avantagée dans Danse avec les stars ? Denitsa Ikonomova mêlée aux accusations

Depuis déjà un mois, la compétition fait rage dans Danse avec les stars. Et cette année, les candidats ne manquent pas de niveau ! Lucie Lucas fait notamment partie des plus à craindre, se hissant chaque semaine dans le top du classement et échappant assez facilement aux éliminations. Avec son partenaire Anthony Colette, la comédienne fait toujours un tabac sur le parquet, recevant les bons encouragements et bonnes notes du jury. Denitsa Ikonomova semble à chaque fois particulièrement séduite par la technique et la maîtrise de Lucie Lucas. Il faut dire que la quadruple championne du programme de TF1 sait de quoi Lucie Lucas est capable. En 2016, elle avait eu l'opportunité de la coacher sur le tournage de Coup de foudre à Jaipur.

Ainsi, nos confrères de Nous Deux se sont demandés si leur amitié n'obstruait pas le jugement de la danseuse. "Je ne le crois pas. Denitsa est quelqu'un de profondément juste. Elle est très entière et honnête. Je ne pense pas qu'elle fasse preuve de complaisance avec moi. Elle a raison, il faut dire les choses. Ça me permettra d'avancer", l'a alors défendu Lucie Lucas. La comédienne a ajouté qu'il existait même un "contrat tacite" entre elle et celle qui a été proche de Rayane Bensetti : "Je crois qu'elle se sent complètement libre d'être complètement franche pour m'aider et je lui en suis reconnaissante."

Lucie Lucas et Anthony Colette ont en tout cas rendez-vous au prochain prime de Danse avec les stars attendu le 15 octobre prochain. Le binôme devra encore se surpasser pour espérer poursuivre l'aventure, d'autant plus qu'ils ont face à eux huit autres couples tout aussi redoutables. Il y a Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, Gérémy Credeville et Candice Pascal, Dita Von Teese et Christophe Licata, Vaimalama Chaves et Christian Millette, Aurélie Pons et Adrien Caby, Tayc et Fauve Hautot, Michou et Elsa Bois et Wejdene et Samuel Texier.