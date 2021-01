Luke Evans célibataire : son petit ami et lui ont rompu

"Il adore mon humour gallois... Non, honnêtement ! C'est vrai !", s'était amusé à commenter Luke Evans en légende de sa toute première publication de Rafael et lui. Sur la vidéo, les deux hommes apparaissaient en pleine nature, torses nus et souriants, lors de vacances à Hawaï en décembre 2019. Le créateur de mode américain Brian Atwood avait commenté la vidéo en écrivant "Couple mignon !!!", un commentaire liké par la star des films Fast & Furious 6, 7 et 8, qui confirmait ainsi la rumeur à son sujet. Depuis, Luke Evans et Rafael Alarro ont effacé toute trace de leur histoire sur Instagram.

Côté pro, Luke Evans joue dans la série The Alienist avec Daniel Brühl et Dakota Fanning. Il y interprète le personnage de John Schuyler Moore, un mondain dessinateur du New York Times, célibataire (après que sa fiancée l'ait quitté pour un autre homme), alcoolique et client de maisons closes.