M. Pokora apprend une chorégraphie à son adorable fils, Christina Milian filme toute la scène trop mignonne !

Tout semble réussir à Matthieu Tota, plus connu sous son pseudonyme d'artiste Matt Pokora. Le chanteur français aujourd'hui âgé de 37 ans présente un magnifique parcours dans la musique et ses chansons sont toujours autant plébiscitées par le public, même après presque vingt ans de carrière. En plus de cette florissante activité, il s'est lancé avec réussite dans l'entrepreneuriat avec sa propre marque de vêtements ainsi que plusieurs restaurants italiens à travers le monde. Et comme rien ne semble pouvoir l'arrêter, il s'est également fait remarquer pour ses prestations cinématographiques.

Côté coeur, il en va de même au vu de sa relation idyllique avec la chanteuse américaine à succès Christina Milian. Les deux tourtereaux forment un couple emblématique depuis 2017 et ont eu deux fils ensemble : Isaiah né le 20 janvier 2020 et Kenna né le 24 avril 2021 . Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux bambins doivent avoir du talent à revendre avec deux parents de la sorte.



Une séquence adorable !

Une prédisposition au show que le premier des deux, Isaiah, a démontré aux côtés de son père dans une story publiée sur le compte du réseau social Instagram de Christina Milian ce lundi 13 février 2023. En effet, dans cette publication éphémère, on peut apercevoir le jeune garçon qui vient de fêter ses 3 ans danser en compagnie de Matt Pokora sur l'inoubliable tube Thriller de Michael Jackson. Une chorégraphie rondement menée qui fait la plus grande fierté de ses parents !

Bien qu'il soit en claquettes-chaussettes et en jogging, le chanteur français semble à fond devant la télé qui projette le clip tout aussi cultissime du roi de la pop. Et si les pas de son fils qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau sont quelque peu hésitants, il semble particulièrement admiratif devant l'aisance de son père ! Christina Milian, qui assiste à la scène, décide d'immortaliser ce moment et le filme avec son smartphone, tout en lâchant quelques rires au passage. Une séquence adorable (à retrouver dans notre diaporama) qui témoigne que tout semble se dérouler pour le mieux dans le meilleur des mondes pour la famille, qui réside aujourd'hui à Los Angeles.