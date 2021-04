M. Pokora papa : nouvelle photo de son fils Isaiah, ami des animaux

Dans quelques semaines, M. Pokora et Christina Milian accueilleront leur deuxième enfant. En attendant, ils continuent de bichonner leur fils, Isaiah. Le futur grand frère découvre le monde avec ses yeux de bébés et manifeste un adorable attrait pour les animaux...

Depuis sa naissance, le 20 janvier 2020, M. Pokora et Christian Milian publient régulièrement des photos d'Isaiah. Le chanteur en a posté une nouvelle dans sa story Instagram du vendredi 16 avril 2021. Il a filmé le petit garçon de 15 mois face à un poney, prenant l'air dans un enclos. En pull et short gris imprimés de petits palmiers, Isaiah se tient debout et lève la tête pour regarder l'animal. Le boomerang de @mattpokora a naturellement fait craquer ses followers.

Grâce aux publications de Matt Pokora, ses abonnés peuvent suivre la croissance du petit Isaiah et les faits marquants de son enfance, comme ses premiers pas. L'interprète de l'album Pyramide fait toujours attention à cacher son visage, en plaçant un emoji dessus ou en le filmant de dos.