Madonna toujours aussi provocante à 63 ans : décolleté explosif pour une grande soirée

Très fière de son look, Madonna l'a partagé le soir-même sur son compte Instagram. Affichant une impressionnante poitrine et sa taille de guêpe, la star a une nouvelle fois prouvé qu'elle pouvait être encore pertinente à son âge. "Et ils disaient que je ne durerais pas", a-t-elle indiqué en légende photo. Un tacle adressé, on l'imagine, à tous les détracteurs de la star.

Fervente utilisatrice des réseaux sociaux, la compagne du jeune Ahlamalik Williams adore partager des photos et vidéos de son visage lisse. Un faciès figé qui a suscité beaucoup d'interrogation sur la Toile. Nombreux sont les fans de la chanteuse à penser qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Des rumeurs qui ont été de plus en plus répandues suite à une récente sortie de la star à New-York où elle est apparue enflée et en sous-vêtements.

Bistouri ou pas, Madonna ne prête pas attention aux critiques. À ses yeux, c'est simplement du sexisme pur et dur. "Ceci est ce à quoi mon derrière ressemble. Montre-moi à quoi tes fesses ressemblent à l'âge de 56 ans ! Je prends soin de moi, je suis en forme, je peux montrer mes fesses quand j'aurais 56, 66 ou 76 ans. Qui a le droit de dire à partir de quel âge je n'ai plus le droit de montrer mes fesses ? C'est du sexisme. C'est de l'âgisme. Et c'est une forme de discrimination", a-t-elle indiqué au Daily Mail en 2015.