Voir sa brosse se remplir davantage ou sentir sa chevelure perdre de sa densité est une épreuve à laquelle de nombreuses personnes font face au cours de leur vie. Lorsqu'on avance en âge, ces changements capillaires s'expliquent par des mécanismes bien précis. D'abord, les chutes hormonales jouent un rôle majeur : à la ménopause, les taux d'œstrogènes, qui stimulent la phase de pousse, et de progestérone, hormone protectrice, s'effondrent, ce qui raccourcit le cycle de vie du cheveu et assèche le cuir chevelu. S'ajoute à cela le vieillissement cellulaire, la dépriorisation du corps qui, face à la fatigue ou à des pépins de santé, privilégie la survie des organes vitaux et réduit l'apport d'énergie au cuir chevelu ou encore certaines pathologies et médicaments. Heureusement, rien n'est irrémédiable, et c'est précisément ce que rappelle la trichologue Malika Lemzili-Costil.

Dans une vidéo YouTube diffusée par Nouvelle Page Santé, l’experte martèle que la perte des cheveux n'est absolument pas une fatalité. Face caméra, Malika Lemzili-Costil lance : “Et si je vous disais que retrouver des cheveux que vous aimez, dont vous êtes fier, c'est possible ?”. Et cela n'a rien d'un énième discours publicitaire pour une marque de produits capillaires. En effet, l’affinement de la chevelure, après 50 ans ou à la ménopause, peut être stabilisée voire inversée. Pour cela, “il suffit d'apprendre les gestes adaptés à vos cheveux pour retrouver de la brillance de l'éclat et du volume”.

Automassage, assiette et sérénité : Comment relancer concrètement la santé de ses cheveux

Pour passer de la théorie à la pratique, la spécialiste Malika Lemzili-Costil détaille une approche globale qui agit à la fois sur le cuir chevelu et sur l'équilibre général de l'organisme. L'automassage du cuir chevelu arrive en tête comme le geste numéro un pour relancer la microcirculation sanguine et assouplir un cuir chevelu parfois induré ou immobile qui freine l'alimentation des bulbes. Deux à trois minutes par jour suffisent en massant le creux situé juste derrière les oreilles, véritable porte d'entrée de la circulation, en remontant le long des tempes, de la ligne frontale et de la ligne médiane, puis en faisant glisser le sang accumulé dans la nuque vers l'avant. Vient ensuite la stratégie de soins au quotidien, qui consiste à optimiser sa routine en appliquant un soin anti-chute en avant-shampoing, à alterner shampoing traitant et shampoing doux, à utiliser des toniques ou hydrolats stimulants chaque jour et à éviter la sur-sollicitation inutile en écartant les produits agressifs ou trop lourds.

Côté assiette, l'alimentation a toute son importance puisque le sang achemine les nutriments jusqu'aux follicules, avec des aliments denses comme le foie de veau et les abats, les œufs, l'avocat, les huîtres, les sardines, l'huile de foie de morue et les plantes reminéralisantes à l'image de l'ortie. Les compléments alimentaires ciblés peuvent également compléter ce terrain, à condition de garder à l'esprit qu'il n'existe pas de pilule miracle unique, de privilégier le bisglycinate de zinc plutôt que le gluconate et de miser sur des complexes associant kératine et biotine pour soutenir une repousse dense et solide. Enfin, le sommeil et la gestion du stress restent essentiels. Un stress chronique maintient l'organisme en mode survie, tandis que la cohérence cardiaque, le yoga, la sophrologie ou l'hypnose aident à apaiser le système nerveux afin que le cerveau accepte à nouveau de consacrer, notamment, de l'énergie à la pousse capillaire.