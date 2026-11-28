Depuis son départ du JT de 13 Heures de TF1, Jacques Legros n'a pas vraiment levé le pied. Chroniqueur dans la matinale Bonjour ! sur la première chaîne, l'animateur de 75 ans multiplie également les projets sur RMC avec sa complice Carole Rousseau : après avoir repris les rênes de Plein les yeux, le duo lance ce jeudi 26 novembre une nouvelle mouture des 100 plus grands.... Mais si son emploi du temps reste bien rempli, le journaliste, interrogé par Gala, a déjà la tête ailleurs - plus précisément sur l'île de Beauté.

Longtemps propriétaire près d'Ajaccio, Jacques Legros a récemment franchi une nouvelle étape dans son ancrage corse. "On a récemment changé de maison. La nouvelle est légèrement plus au sud, dans une zone un peu plus nature", a-t-il révélé à Gala. Loin de n'être qu'un simple pied-à-terre de vacances, ce refuge est appelé à devenir son véritable foyer. "Ce qui nous plaît là-bas, c'est la Corse et les Corses. On a eu la chance de se faire accepter. Nos amis sont là-bas, on a notre vie là-bas et on voudrait que ce soit notre résidence principale maintenant. On va œuvrer pour ça, pour vraiment s'implanter, parce qu'on y trouve une forme de sincérité", a-t-il confié.

J'y suis heureux

Ce qui séduit tant l'ancien présentateur du 13 Heures ? Un climat de confiance et de proximité humaine qui lui rappelle ses racines. "Quand je suis en Corse, je ne ferme jamais ma maison, ni ma voiture. J'y suis heureux. On a une relation humaine qu'on a beaucoup perdue sur le continent, notamment à Paris. Je retrouve des liens simples et sincères, comme je les ai connus dans mon enfance, dans le Pas-de-Calais. Il y a une authenticité qui peut être un peu rugueuse au départ, mais que moi j'aime bien, parce que ça me rappelle mon pays d'enfance. Quand on est adopté, c'est pour la vie !"

Une fois sur place, loin de l'agitation des plateaux télé, Jacques Legros savoure un rythme de vie beaucoup plus doux. Entre l'entretien de sa propriété et les moments partagés avec ses proches, ses journées sont bien occupées. "Dans une maison, il y a toujours quelque chose à faire. Après, on en profite pour voir les amis. Parfois, on va se balader. Il y a encore pas mal de petits coins qu'on ne connaît pas, donc on y passe la journée. Comme on aime le bateau, on se rend aussi sur les petites criques, ça fait partie des bonheurs de la Corse. On profite de la vie tout simplement !", a-t-il résumé avec le sourire.