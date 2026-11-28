Laurent Voulzy s’est lancé dans un étonnant projet. À 77 ans, le grand ami d’Alain Souchon, avec qui le ton n’est monté qu’une seule fois, s’est intéressé aux rêves. Il a ainsi mis au point une application qui collecte les rêves, baptisée Reveurdream. “Je note mes rêves depuis plus de 40 ans. J’ai des cahiers de rêves, des petits carnets. Partout où je vais, je note”, a-t-il révélé à France 3 Provence-Alpes, le 25 novembre 2026.
Depuis deux semaines, Laurent Voulzy a donc mis en ligne son application afin que “le monde entier note ses rêves”. “Je trouve ça assez extraordinaire, poétique et en même temps scientifique”, a-t-il expliqué à ce propos. Celui qui partage la vie d’Isaure Le Faou depuis sept ans est d’ailleurs convaincu que sa “banque mondiale des rêves” pourra intéresser des instituts de recherche comme l'Inserm. “Je pense qu’on peut apprendre quelque chose, peut-être d’extraordinaire”, a-t-il ainsi conclu.
Véronique Jannot apporte son soutien à Laurent Voulzy
Le nouveau projet de Laurent Voulzy intéresse de nombreux anonymes, mais aussi des personnalités comme Véronique Jannot. Vendredi 27 novembre, l’ex-compagne du chanteur a donné son avis sur son application dans une vidéo postée sur Instagram. Elle a alors rappelé que celui avec qui elle a chanté Désir, désir est “bourré de talent” et est “un personnage assez hors du commun”.
En découvrant Reveurdream, Véronique Jannot a immédiatement été séduite par le projet. Elle a notamment souligné le fait que les rêves puissent être transformés en dessins grâce à l’intelligence artificielle. “C’est juste un projet, mais qui lui va tellement bien. C’est tellement original et ça fait du bien dans une époque où il n’y a pas beaucoup de belles choses qui se passent. Le rêve du pêcheur, c’est le rêve de Laurent depuis des années, de créer ce site où tous les gens vont pouvoir déposer, peut-être analyser leurs rêves. Moi, je suis inscrite”, a-t-elle assuré. Plus de 30 ans après sa séparation avec Laurent Voulzy, Véronique Jannot prouve donc encore une fois que son amitié avec le chanteur est restée intacte. Un joli témoignage d'affection pour le septuagénaire.