Star mondiale du rugby, Antoine Dupont a vu le jour du côté de Castelnau-Magnoac. C'est justement dans cette commune du département des Hautes-Pyrénées que sa famille possède un immense domaine dans lequel certains évènements comme des mariages sont organisés. Au total, plus de 250 personnes peuvent être accueillies simultanément sur place.

Antoine Dupont : Sa famille est aux commandes d'un immense domaine à Castelnau-Magnoac aux multiples chambres avec bar, piscine et restaurant

Joueur emblématique du Stade Toulousain et de l'équipe de France de rugby, Antoine Dupont sera une nouvelle fois sur le terrain avec les Bleus le dimanche 29 novembre 2026 pour affronter l'Afrique du Sud dans le cadre du Championnat des nations. Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 17h30. Avant de devenir une star mondial du rugby, Antoine Dupont a grandi à Castelnau-Magnoac dans le département des Hautes-Pyrénées. Sur place, ses parents tenaient un hôtel-restaurant, tandis que son frère aîné Clément est devenu éleveur de porcs noirs de Bigorre. C'est justement avec ce dernier que le champion a décidé de réhabiliter la vieille métairie familiale, afin de la transformer en un immense domaine comprenant plusieurs chambres d'hôtes, ainsi qu'un gîte. Depuis 2021, le domaine de Barthas accueille des mariages, des séminaires et des événements familiaux, tout en proposant également des hébergements.

"C'est un lieu auquel on est très attachés depuis notre enfance. On a grandi sur le domaine qui était une annexe de l'hôtel-restaurant Dupont dans le village. On est la sixième génération avec mon frère", avait notamment confié Clément Dupont sur l'antenne de la station publique ICI Béarn Bigorre en 2021. "Dès qu'il y a eu le premier panneau de chantier, la population locale a dit 'tiens, ça y est, ça rouvre chez les Dupont'. Cela fait quand même revivre un village", avait ajouté pour sa part Antoine Dupont. Dans le détail, le domaine de Barthas est composé d'une grande salle de 2 200 mètres carrés, d'un espace bar de 110 mètres carrés, de terrasses, d'un lac, de jardins, d'une salle privative, mais aussi de son propre restaurant baptisé Chez Jean. L'ancienne demeure familiale rénovée, transformée en gîte, dispose quant à elle de cinq chambres. Affichée au prix de 550 euros la nuit, elle peut accueillir jusqu'à 13 personnes. De leur côté, les chambres du domaine oscillent entre 90 et 120 euros la nuit selon leurs dimensions.

Antoine Dupont et son frère Clément ont ouvert un restaurant dans leur domaine de Castelnau-Magnoac spécialisé dans la gastronomie locale Pour organiser son mariage sur place, il faudra débourser la bagatelle de 4 900 euros d'après le site mariage.net. Il est par ailleurs indiqué sur le site du domaine de Barthas que les lieux peuvent accueillir jusqu'à 250 personnes pour n'importe quel type d'évènement. De son côté, le restaurant du domaine propose une carte principalement composée de plats traditionnels régionaux. Les entrées coûtent entre 9 et 24 euros. Il faut ensuite compter entre 20 et 32 euros pour les plats de résistance. Enfin, les prix des différents dessert se situent entre 8 et 12 euros. Cet établissement propose aussi un menu un peu plus économique à ses clients, uniquement le midi en semaine. Il est ainsi possible de commander une entrée et un plat, ou un plat et un dessert pour seulement 18 euros. Une formule qui grimpe à 22 euros pour une entrée, un plat et un dessert. Le menu enfant ne dépasse pas quant à lui les 10 euros.