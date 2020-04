Manon Marsault dévoile des photos avant chirurgie : "C'est des dossiers"

Ce n'est pas un secret, Manon Marsault a eu recours à la chirurgie esthétique. Récemment, elle a révélé la liste de ses opérations au niveau du visage : l'occasion d'apprendre ou de se rappeler qu'elle a déjà fait des injections au niveau des cernes, à la bouche ou du Botox dans le front. On sait également qu'elle a fait une augmentation mammaire et qu'elle a des implants fessiers. Certains internautes se demandaient donc peut-être à quoi elle ressemblait avant d'avoir retouché sa silhouette et son visage. Une question qui a une réponse grâce à l'épouse de Julien Tanti.

Après avoir évoqué certaines de ses envies de grossesse sur Snapchat le 16 avril 2020, la belle brune de 31 ans qui est enceinte de son deuxième enfant a expliqué que l'une de ses amies lui avait envoyé des photos "dossiers". À l'époque, sa copine et elle avaient 18 ans, Manon Marsault n'était donc pas encore passée sur le billard. Afin de satisfaire la curiosité de ses abonnés, elle a dévoilé quelques clichés. "C'était ma meilleure amie. A l'époque, on faisait les quatre cents coups ensemble. Je ne peux même pas vous raconter certaines choses, maintenant que je suis maman. Je vais vous mettre quelques photos avec elle. C'est des dossiers. Pas de chirurgie, c'était la mode des sourcils tout fins, horrible. Je ne savais pas me maquiller", a-t-elle expliqué.

Sur les clichés en question, on découvre Manon et son amie allongées avec leur plus beau regard de braise, la maman de Tiago (1 an et demi) en boîte de nuit ou avec une casquette et la bouche en cul de poule. Mais, quelles que soient les photos, la candidate des Marseillais est toujours aussi sublime, même si elle affirme le contraire.