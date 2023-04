Marion Game : Gérard Hernandez "extrêmement affecté", il "renonce" à un engagement lors des obsèques

Le 23 mars dernier, le monde de la télé et celui du théâtre ont perdu l'une de leurs étoiles : Marion Game. À 84 ans, la comédienne est morte de vieillesse comme le rapportait sa fille Virginie Ledieu. Ces dernières années, elle était surtout connue pour son rôle d'Huguette dans Scènes de ménages (M6), qu'elle interprétait depuis le lancement de la série en 2009. Ses obsèques ont eu lieu une semaine plus tard, le 31 mars, en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'Aumônerie des artistes, avant l'inhumation prévue en toute intimité l'après-midi.

Et pour la triste occasion, de nombreuses personnalités se sont réunies pour lui adresser de derniers aurevoirs. C'est bien sûr sa famille de Scènes de ménages qui a fait le déplacement, à commencer par le partenaire de jeu de Marion Game, Gérard Hernandez. Plus qu'une co-star, ce dernier était devenu un véritable ami pour l'actrice en l'accompagnant depuis quatorze ans avec le personnage de Raymond. C'est donc naturellement très affecté qu'il est apparu devant le parvis de l'église.

L'émotion était insurmontable

Gérard Hernandez n'avait néanmoins pas manqué d'apporter avec lui une délicate attention. Il était également convenu qu'il prenne la parole lors de la cérémonie funéraire mais, comme l'explique une source anonyme auprès du magazine Ici Paris, l'acteur de 90 ans s'est finalement retrouvé beaucoup trop happé par l'émotion pour aller jusqu'au bout de cet engagement. "L'émotion a été insurmontable : Gérard Hernandez avait prévu de prendre la parole pendant la messe. Extrêmement affecté dans l'église comble, il a été contraint de renoncer au dernier moment", lit-on dans le nouveau numéro du journal paru ce 5 avril 2023.

C'est également la grande tristesse de la famille de Marion Game qui était palpable ce jour-là. Mère de trois enfants, seule sa fille aînée Virginie a été identifiée aux obsèques, soutenue par son mari et ses deux fils Aurélien et Arthur, les petits-fils de la comédienne disparue. Accablée de douleur, Virginie Ledieu a bien manqué de s'effondrer à son arrivée mais aussi à sa sortie de la cérémonie. D'autres stars ont par ailleurs tenu à payer leur respect pour Marion Game, dont Nathalie Baye, Roselyne Bachelot ou encore Alex Goude et Dominique Besnehard.