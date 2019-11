Mask Singer : Les costumiers tenus au secret, pas le droit de gaffer !

Depuis deux semaines maintenant, Jarry, Kev Adams, Anggun et Alessandra Sublet tentent de découvrir qui se cache dans les douze costumes de la nouvelle émission à succès de TF1 : Mask Singer. Si Marie-José Pérec et Sheila ont d'ores et déjà tombé le masque, ce sera le cas de deux autres stars ce vendredi 22 novembre 2019.

Alors que les suppositions vont bon train, Le Parisien s'est penché sur un autre gros secret de l'émission : la fabrication des costumes. Et ce sont les deux costumiers Marie-France Larrouy et Jérôme Clauss, qui ont dessiné et fabriqué les déguisements délirants de Mask Singer, qui dévoilent l'envers du décor. S'ils se sont vu accorder beaucoup de liberté quant à la création des costumes, il y a une règle qu'ils ne doivent briser sous aucun prétexte : en effet, il est impératif de garder le secret quant à l'identité des stars cachées dans les déguisements. Par peur de gaffer, Jérôme Clauss a préféré ne pas être dans la confidence. En revanche, Marie-France Larrouy n'a pas droit à l'erreur puisque son contrat prévoit de très lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à 50 000 euros d'amende !

Interrogés par Le Parisien, les deux concepteurs ont tout de même révélé quelques détails croustillants. Marie-France Larrouy, par exemple, est à l'origine du paon, de l'abeille et du lion. "Le plus dur n'a pas été de travailler tout l'été, mais d'enchaîner les essayages pendant la canicule !", explique-t-elle. Dans son atelier dans le quartier de Sentier, au coeur de Paris, Marie-France Larrouy et son équipe ont travaillé entre 300 et 400 heures sur chacun des six costumes qui lui ont été confiés. Pour chacun d'entre eux, un budget allant de 20 000 à 45 000 euros a été investi par la production de l'émission. Jérôme Clauss, lui, a fait travailler son imagination pour dessiner le panda, le monstre ou encore le cupcake. Puis, c'est Marion Egner, sa chef costumière, qui s'est chargé de la réalisation et des essayages avec les célébrités.

En tout, ce sont plus de trente costumes différents qui ont été proposés aux stars engagées par TF1. "Il s'agit d'une véritable adoption. Tous ont choisi leur coup de coeur et on l'a ensuite adapté à leur personnalité", explique Jérôme Clauss. Ainsi, le lapin de Sheila est passé du marron au blanc, car la chanteuse souhaitait un personnage plus féerique. La panthère de Marie-José Pérec, elle, est passée du doré au rouge, faisant ainsi penser à la couleur d'une Ferrari et rappelant la vitesse de course de la triple championne olympique.

Cinq séances d'essayage par jour, c'était le minimum requis pour s'assurer que chaque star pouvait respirer, voir, mais aussi danser convenablement. "Pour le lion, j'ai multiplié les ouvertures dans le masque pour qu'il ne fasse pas trop chaud (...) La tête pèse 2,6 kg !" révèle Marie-France Larrouy.

"Le dinosaure a beaucoup de rembourrage au niveau des jambes (...) On a changé les morphologies. C'est impossible de savoir si la personne est mince, sportive, grande ou pas. Dans le panda, on peut mettre quelqu'un qui fait du 34 ou du 44", explique Marion Egner, qui a brillamment su brouiller les pistes.

Mask Singer c'est tous les vendredis, à 21h05, sur TF1 !