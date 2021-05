Mathieu (Mariés au premier regard) en couple pendant l'émission ? Des preuves dévoilées par son ex

Lundi 10 mai 2021, M6 a diffusé le dernier épisode de la saison de Mariés au premier regard. Sur les sept couples formés par la science, quatre ont décidé de rester mariés : Yannick et Mélina, Laure et Matthieu, Cécile et Alain et Fred et Emeline. En revanche, les candidats Laura et Clément ont décidé de divorcer. Quant aux jumeaux Aurélien et Mathieu, l'aventure a quelque peu viré à la catastrophe. Pour le premier, une énorme dispute a fait voler sa relation avec Marianne en éclats. Son frère n'a de son côté même pas eu la chance de passer devant le maire étant donné que sa belle promise Julie a préféré mettre un terme à l'expérience la veille du mariage.

Mais les deux frères ont fait parler d'eux pour bien plus que ça. En effet, peu de temps après la diffusion des premiers épisodes, une rumeur les disant chacun en couple a circulé. Alors qu'Aurélien et Mathieu ont toujours démenti, une ex, Cindy, est sortie du silence pour rétablir sa vérité. D'après ses dires, elle aurait fréquenté pendant un an et demi Mathieu. "C'est vrai, il était bien avec moi avant, pendant et après. On a été ensemble du 12 janvier 2020 jusqu'au 14 mars 2021", a-t-elle confirmé auprès de Purebreak. Cindy a même apporté des preuves sur son compte Instagram en postant des photos de leur couple datées sur lesquelles ils échangent des baisers et apparaissent très complices (voir diapo).

Mathieu dans l'émission pour se faire connaître ?

Cindy explique également ne pas avoir été au courant de l'intention de Mathieu de participer au programme. Et ce dernier lui aurait donc menti pendant de longs mois. "Il me l'a dit quand on était ensemble depuis 5-6 mois. Après, il me disait qu'il allait à Marseille pour le travail alors qu'il allait passer les castings. Je n'étais pas au courant", a-t-elle assuré. Une fois bel et bien au fait de son gros secret, la jeune femme n'a pas souhaité rompre par amour. "Il était tout le temps en train de me rassurer. (...) Comme il y avait des sentiments, j'y ai cru. Je me suis dit que s'il revenait, c'était parce qu'il m'aimait", a-t-elle reconnu.

Pour Cindy, le but de Mathieu n'a jamais été de trouver l'amour à travers Mariés au premier regard mais de se faire connaître. "Ça me fait une expérience, je vais pouvoir peut être devenir influenceur et me faire de l'argent", lui aurait-il déclaré. Pour l'heure, Mathieu n'a pas réagi à ces révélations choc.