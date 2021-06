Matthias (Top Chef 2021) violemment critiqué : il répond sans filtre et s'agace ! (EXCLU)

Clap de fin pour Matthias dans Top Chef 2021. L'aventure se termine en demi-finale pour le jeune chef qui traîne toutefois un très joli parcours... et quelques casseroles. Au début du concours culinaire de M6, le candidat de la brigade bleue de Philippe Etchebest ne faisait pas l'unanimité. Arrogant, macho, prétentieux... Les qualificatifs peu flatteurs fusaient sur les réseaux sociaux. Pour Purepeople.com, il répond à ces critiques.

Face à Sébastien Vauxion, seul chef pâtissier doublement étoilé du monde, et Jérôme Banctel, qui a réalisé l'exploit d'obtenir deux étoiles dès la première année d'ouverture de son restaurant, les candidats de Top Chef avaient pour mission de proposer une version gastronomique de la pomme de terre. À l'époque, Matthias travaillait en équipe avec Charline et Mathieu. Il avait pris les commandes et même le condiment, que la jeune gagnante d'Objectif Top Chef de 18 ans devait réaliser. Résultat, tensions au sein de la brigade, Philippe Etchebest a tapé du poing sur la table... et les internautes ont violemment taclé Matthias.

Matthias (Top Chef 2021) critiqué mais "pas vexé"

"Je ne pense pas avoir été macho. Mais quand tu es dans une épreuve, que tu as une heure pour envoyer quelque chose et qu'on te demande de prendre le lead... Moi, j'avais l'habitude de le faire contrairement à Charline qui était apprentie. Donc forcément il faut prendre des décisions, si tu prends les bonnes tant mieux pour toi et si tu prends les mauvaises c'est tout pour ta gueule", se souvient Matthias.

Et de poursuivre : "J'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. J'ai compris que le téléspectateur peut ne pas t'aimer et changer d'avis quand tu gagnes. Après, ils ont le droit de dire qu'ils m'ont trouvé dur, évidemment. Par contre, que les internautes se fassent avoir par le montage, je peux le comprendre, mais pas la presse qui a repris ces tweets. C'est quand même assez hallucinant de traiter quelqu'un comme ça. J'ai lu que je suis macho ou patriarche... Il faut dire ça aux filles avec qui je bosse. Ça ne m'a pas vexé par rapport à ma personne, mais ce n'est pas classe pour elles. Elles se défoncent seize heures par jour pour un mec taxé de machisme !" Voilà qui est dit !

