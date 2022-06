Maud Fontenoy et Nolwenn Leroy rayonnantes entourées d'enfants, face à Léa Elui

C'est le combat de sa vie : depuis ses débuts, Maud Fontenoy n'a jamais cessé de lutter pour la protection des océans. Grande navigatrice (elle a notamment été la première femme à traverser l'Atlantique nord à la rame), la maman de 4 enfants reconvertie depuis quelque temps en politique a même monté une fondation à son nom, qui propose chaque année aux élèves de suivre une formation particulière.

Une fondation qui récompensait ces jeunes écoliers ce mardi soir, dans un lieu plutôt adapté : le grand aquarium du Trocadéro, à quelques pas de Paris. Souriante, dans un pull en mailles blanches, Maud Fontenoy a pu y rencontrer les jeunes impliqués, leur faire part de son expérience et bien sûr, poser pour quelques selfies !

Mais elle n'était pas seule : différentes personnalités avaient accepté de parrainer cette belle soirée, au profit d'une bonne cause. Nolwenn Leroy, notamment, avait fait le déplacement. Après avoir passé une semaine dans les gradins de Roland-Garros, la chanteuse (dont le fils s'appelle d'ailleurs Marin) a profité des enfants, radieuse dans une veste bleue très simple.

Très connue des plus jeunes, l'influenceuse Léa Elui avait également accepté l'invitation. La jeune femme, suivie par 11,3 millions de personnes sur Instagram et plus de 17 millions sur Tik Tok, a également rencontré les adolescents pour évoquer avec eux leurs travaux et leurs recherches de l'année sur le thème de l'environnement. A peine rentrée de Miami, elle semblait heureuse de défendre une telle cause.

Deux autres personnalités étaient présentes : l'humoriste Franck Dubosc et le présentateur Alex Goude. Tous les deux papas (Franck Dubosc a deux fils, Raphaël, 12 ans et Milhan, 9 ans, et Alex Goude a un petit Elliot, 5 ans), les deux hommes ont pris conscience de l'urgence des problématiques climatiques, dont ils ont pu parler avec Maud Fontenoy, elle aussi mère de famille d'ailleurs.

Quatre enfants, nés de quatre pères différents, qui sont sa priorité depuis longtemps. Son premier fils, Mahé, désormais âgé de 14 ans, était toutefois né à La Réunion, en plein coeur de sa carrière de navigatrice. Tout comme sa seule fille, Hina, née à Papeete en 2013. L'année suivante, elle avait accueilli un autre garçon, Loup, dont le père est l'écrivain Raphaël Enthoven, avant de compléter sa famille avec un petit Côme, issu de son union avec l'homme politique Olivier Chartier, "l'homme de sa vie", comme elle aime le surnommer.