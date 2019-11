Meghan et Harry harcelés par la presse : Kim Kardashian en "complète empathie"

Le point commun entre Kim Kardashian et les Sussex ? Là comme ça, ce n'est pas l'évidence même. Durant leurs carrières respectives, ils ont toutefois en commun d'avoir dû faire face à un attrait important des médias. C'est le sujet évoqué par la future avocate lors de son interview dans l'émission australienne The Sunday Project. Questionnée sur le prince Harry, qui a récemment engagé des actions juridiques contre plusieurs tabloïds, Kim Kardashian dit ressentir "une certaine empathie".

"Je pense que chacun a sa propre histoire. Et la leur est extrêmement personnelle. Vous savez avec ce que sa mère a vécu et comment sa vie a été tellement affectée par l'attention des médias et les paparazzi...", explique la patronne de KKW Beauty, en évoquant la mère du prince Harry, Lady Diana. "Personne ne peut vraiment comprendre ce que c'est à part eux. Mais je pense, puisque je suis plus âgée et que j'ai des enfants, que je voudrais surtout être plus en sécurité", poursuit Kim Kardashian, qui a accueilli quatre enfants avec son mari Kanye West (North, Saint, Chicago et Psalm). "Je peux complètement compatir avec leur nécessité d'être en sécurité, dans un endroit sain et de prendre du temps pour eux, en privé, lorsqu'ils en ont besoin", a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans le mois, un communiqué du palais de Buckingham signalait que le duc et la duchesse de Sussex ne passeraient pas les fêtes de fin d'année avec le reste de la famille royale, mais bien avec Doria Ragland, la mère de Meghan. Le prince Harry avait déjà pris une certaine distance avec la vie publique en octobre dernier, lorsqu'il avait demandé à la presse de cesser de s'en prendre à son épouse.

"Mon épouse est devenue l'une des dernières victimes d'un tabloïd britannique qui mène des campagnes contre des personnes sans se soucier des conséquences, une campagne impitoyable qui s'est intensifiée au cours de l'année écoulée, tout au long de sa grossesse et maintenant que nous élevons notre fils (...) Ma plus grande peur est que l'histoire se répète. J'ai vu ce qu'il se passe lorsqu'une personne que j'aime est banalisée au point de ne plus être traitée ou vue comme une personne réelle. J'ai perdu ma mère et, maintenant, je vois ma femme devenir la victime de ces mêmes forces puissantes", avait écrit Harry dans une lettre adressée aux tabloïds britanniques.