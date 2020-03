Meghan Markle de retour à Los Angeles : son père s'y oppose

Avant même la date officielle du Megxit, fixée au 31 mars 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont posé leurs valises à Los Angeles. Après une première étape de cinq mois sur l'île de Vancouver, au Canada, le couple et son fils Archie (10 mois) démarrent leur nouvelle vie loin de la monarchie, espérant ainsi échapper à la pression médiatique. Mais cette décision radicale n'est pas du goût de Thomas Markle, le père de l'ex-actrice.

Dans une nouvelle interview accordée au Mirror, le 28 mars, l'Américain de 75 ans estime que sa fille et son gendre devraient être au côté de la reine Elizabeth en cette période de crise sanitaire : "Je pense que Meghan et Harry devraient retourner auprès de la famille royale au Royaume-Uni et soutenir la reine." Cet ancien chef éclairagiste à Hollywood ajoute : "Je pense qu'ils devraient être en Angleterre en ce moment et pas à Los Angeles. Ils peuvent devenir des stars et gagner beaucoup d'argent, bien sûr, quand le problème avec le virus sera terminé. Mais ils n'auront jamais le respect qu'ils auraient en tant que membres à temps plein de la famille royale."

Thomas Markle n'a plus parlé à sa duchesse de fille depuis qu'il a mis en scène une fausse paparazzade, quelques jours avant le mariage royal de mai 2018. Depuis, le retraité installé à Rosarito, au Mexique, a multiplié les interviews dans les médias, alternant lamentations et vives critiques envers Meghan et Harry. Après avoir vendu la lettre que sa fille lui avait écrite dans l'espoir d'une réconciliation, en février 2019, Thomas Markle n'a pas hésité à étaler dans la presse l'album photo d'enfance de Meghan en janvier dernier.

Avec tout ça, l'Américain espère toujours renouer le contact et ainsi rencontrer son petit-fils Archie : "Bien que nous devions nous isoler physiquement [à cause du coronavirus, NDLR], il n'y a aucune raison de s'isoler personnellement les uns des autres en cette période." Pour le moment, Meghan Markle se rapproche plutôt de sa mère Doria Ragland, qui vit à Los Angeles.