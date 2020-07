Meghan Markle et Harry : Leur mariage ? Un "cauchemar" pour cette actrice

Se préparer pour le mariage royal du prince Harry et Meghan Markle n'a pas été une mince affaire pour l'actrice américaine Troian Bellisario. Décrocher la précieuse invitation est une chose, mais s'assurer de ne faire aucun faux-pas en est une autre ! Des préparatifs qui ont relevé du "cauchemar" pour la star de la série Pretty Little Liars, comme elle l'a confié dans une nouvelle interview accordée au Daily Telegraph, le 18 juillet 2020.

Non loin de George et Amal Clooney, Elton John, Serena Williams, Oprah Winfrey, Victoria et David Beckham... C'est au bras de son compagnon Patrick J. Adams, ancien camarade de tournage de Meghan Markle dans la série Suits, que Troian Bellisario a figuré parmi les quelques privilégiés qui ont pu voir le duc et la duchesse de Sussex s'unir au château de Windsor, le 19 mai 2018. À la question de savoir si l'Américaine était stressée au moment de choisir sa tenue, la réponse est sans détour : "Bien sûr, pour deux raisons. D'abord parce que j'essayais de cacher le fait que j'étais enceinte de cinq mois. J'étais absolument certaine que ça allait se voir."

Autre point de tension pour Troian Bellisario ? Le choix du fameux chapeau, appelé fascinator en anglais. "Ils ont l'air ridicules sauf si vous êtes dans les années 1930. Vous pouvez en avoir un qui est une véritable oeuvre d'art, mais vous êtes alors trop vaniteux et cherchez à attirer l'attention sur vous. Ou vous pouvez avoir un chapeau qui est très petit, et on vous demande pourquoi vous ne respectez pas la tradition, a expliqué l'actrice californienne de 34 ans. Je n'avais jamais eu besoin d'un fascinator de ma vie (...). C'était un cauchemar."