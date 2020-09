Meghan Markle et le prince Harry : Moins bien payés, leur valeur baisse...

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle seraient-ils sur le point de devenir "out" ? Peut-être, à en croire le Mail Online qui révèle que le montant des honoraires du couple lors d'événements publics aurait énormément baissé. Le couple, qui pouvait auparavant demander des sommes allant jusqu'à 1 million de dollars pour un discours, ne pourrait désormais exiger que de 250 000 à 400 000 dollars pour leur présence. Une baisse impressionnante qui s'explique par plusieurs points selon une agence internationale créatrice d'événements VIP au Royaume-Uni et aux États-Unis, interrogée par le Mail Online.

Tout d'abord, le fait que les parents d'Archie ne font officiellement plus partie de la famille royale britannique. Par ailleurs, le couple serait particulièrement pointilleux concernant chacun des événements auquel il est convié et veillerait à surveiller chaque détail de manière quasi-obsessionnelle. Un contrôle total qui "découragerait" même les clients à les inviter. Alors trop "control freak", Harry et Meghan ?

Par ailleurs, Harry et Meghan Markle apparaîtront sur la chaîne ABC le 22 septembre 2020 aux côtés d'autres célébrités comme Trevor Noah, Sandra Oh, Kumail Nanjiani et John Legend. Les parents d'Archie sont invités à l'occasion du classement des 100 personnalités les plus influentes du TIME. Nul ne sait si le frère du prince William et son épouse figureront dans ce prestigieux classement, mais cette apparition sera en tout cas l'occasion pour le couple de dévoiler ses nouveaux projets, loin du Palais de Buckingham. Pour rappel, le couple vient de signer un contrat avec Netflix pour produire des documentaires, des docu-séries, des films ou encore des programmes pour enfants... L'heure est venue de trouver des ressources financières alors que les amoureux, installés en Californie, veulent devenir indépendants.