Meghan Markle et le prince Harry "pauvres" ? Révélation étonnante sur leur fortune !

Meghan Markle et le prince Harry sont loin d'être ceux que les Britanniques ont envie de plaindre. Depuis leur départ de la monarchie, leur prise de distance et leur volonté d'indépendance, le duc et la duchesse de Sussex ont du mal à faire grimper leur cote de popularité dans le bon sens. Cette mauvaise réputation semble avoir des conséquences sur la vie professionnelle des parents d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an.

Tina Brown, ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair, a confié que dans le sac des grosses fortunes que peut compter Hollywood, tous domaines confondus, Meghan Markle et le prince Harry font partie de la fourchette basse, ce qui ferait d'eux les "pauvres d'Hollywood" avec seulement 22 millions de dollars dans le porte-monnaie. La valeur de leur manoir de Montecito, "humble cottage" décrit par Tina Brown, s'élèverait d'ailleurs à 14 millions de dollars... Seulement !

Si l'on compare la fortune de Meghan Markle et du prince Harry à celle de tous les autres, un véritable écart est présent. Celle de la journaliste et grande amie du couple Oprah Winfrey atteint par exemple les 2,5 milliards de dollars, loin devant Beyoncé et Jay Z, à 1,5 milliard de dollars selon le listing dévoilé par le Daily Mail. Kylie Jenner culmine à 1 milliard devant Ellen DeGeneres dont le pactole atteint les 500 000 dollars.

Les projets ne manquent pas. Plusieurs contrats de Meghan et Harry sont sur le feu, notamment avec Netflix, et devraient rapporter plusieurs millions de dollars aux Sussex, à commencer par les mémoires du prince dont la publication a été retardée en raison de la mort de la reine Elizabeth II. Un contre-temps pas si embêtant pour l'auteur. Ces derniers jours, des révélations fracassantes sur le couple ont été faites dans un livre signé Valentine Lowe. On apprenait notamment le comportement atroce de Meghan et Harry avec leur personnel et la pression mise par Meghan sur Buckingham Palace pour sauver sa réputation. Voilà qui devrait donc permettre à Harry de répondre comme il se doit à toutes les attaques qui les ont visés...