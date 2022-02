Meghan Markle : Ses mots d'adieu révélés plusieurs années après...

"A tous mes amis de The Tig, avant de clore cette aventure magnifique de trois ans, il est temps de vous dire au revoir". En 2017, Meghan Markle voit sa vie changer : sa relation avec le prince Harry, le fils cadet du Prince Charles, vient d'être révélée et elle le sait, elle va devoir l'épouser et entrer dans la famille royale britannique.

Avant d'abandonner sa vie américaine et de partir vivre au Royaume-Uni, l'actrice prend le temps d'adresser quelques mots aux lecteurs de son blog, The Tig, sur lequel elle poste des messages depuis trois ans. "Ce qui a commencé comme un projet passion (mon petit moteur à moi) a évolué et s'est transformé en une incroyable communauté d'inspiration, de soutien, de plaisir et de frivolité. Vous avez rendu mes journées plus lumineuses et rempli cette expérience de tant de joie", disait-elle alors. En effet, depuis 2014, elle y partageait chaque jour des petits conseils mode, beauté et lifestyle qui lui permettaient d'être plus proche de son public. Ses adieux se font donc dans le même esprit, sur un ton amical.

"Gardez ces moments de découverte que nous partagions sur The Tig, continuez de rire et de prendre des risques. Restez dans l'idée d'être 'le changement que vous voudriez voir dans le monde'. Par dessus tout, n'oubliez pas votre valeur, comme je vous l'ai dit et répété : vous vous suffisez pour être heureux. Merci pour tout". Un joli message qui pourrait finalement... ne pas être le dernier !

En effet, la femme du prince Harry est revenue aux Etats-Unis depuis plus d'un an désormais après avoir quitté avec fracas la famille royale et le Royaume-Uni. Avec son mari et leurs deux enfants (Archie, 2 ans et Lilibet, 8 mois), elle réside en Californie, non loin de sa mère dont elle est proche. Et si elle n'a pour le moment pas repris sa carrière d'actrice, il se murmure qu'elle pourrait relancer son blog !

Selon le Daily Mail, la duchesse amie avec Oprah Winfrey pourrait en effet s'en servir pour nouer des partenariats et gagner une petite fortune ! Elle pourrait également faire passer les messages qui lui semblent importants, elle qui est très engagée dernièrement sur le sujet de la santé mentale. En revanche, pas question de parler de sa vie privée : pour éviter le cyber-harcèlement, la belle soeur du prince William et de Kate Middleton a fermé son compte Instagram il y a longtemps et garde sa vie parfaitement privée aujourd'hui.