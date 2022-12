Meghan Markle : Son cadeau très inattendu et surprenant pour le prince William

A Noël chez les Windsor, pas question de cadeaux hors de prix ou de luxe ! Réunie à Sandringham, cette année autour du roi Charles pour la première fois, la famille royale possède en effet une règle : les adultes s'offrent entre eux des cadeaux bon marché, mais originaux et drôles. Un défi que tout le monde respecte, même si l'on sait que les couples peuvent se gâter entre eux, et qui avait été imposé à Meghan Markle lors de son premier Noël britannique, en 2017.

Invitée à Sandringham alors qu'elle n'était pas encore mariée avec le prince Harry (un privilège que Kate Middleton ou Mike Tindall n'ont pas eu, notamment), la jeune actrice américaine avait dû se creuser la tête pour trouver un cadeau sympathique pour les membres de sa belle-famille et notamment pour son beau-frère, le prince William. Et son cadeau avait fait mouche, selon les auteurs de Finding Freedom, l'un des ouvrages traitant du "Megxit".

"Au moins un de ses cadeaux a eu un énorme succès : une cuillère pour William, avec l'inscription 'cereal killer' ('tueur de céréales') inscrite sur l'ustensile", avaient-ils écrit, expliquant que le mari de Kate Middleton (enceinte, à l'époque) avait bien ri à ce jeu de mot qui rappelle "serial killer". On ne sait pas en revanche ce qu'elle-même avait reçu de sa belle famille... mais on imagine qu'à l'époque, elle avait été gâtée !

Noël loin de Sandringham

Si la famille s'est une nouvelle fois réunie au grand complet ce dimanche 25 décembre (même le prince Andrew, en disgrâce, et l'ex-duchesse Sarah Ferguson étaient présents), le prince Harry et Meghan Markle ont quant à eux préféré une nouvelle fois rester aux Etats-Unis, où ils ont sans doute passé les fêtes avec leurs deux enfants, Archie (3 ans et demi) et Lilibet (18 mois) et Doria Ragland, la mère de l'actrice américaine.

Il faut dire que s'ils étaient venus, l'ambiance n'aurait pas vraiment été la même : depuis leur documentaire sur Netflix, les relations dans la famille semblent s'être une nouvelle fois tendues. Notamment entre les deux frères, William et Harry : particulièrement incisif envers son aîné, le fils du roi Charles exprime beaucoup de colère envers lui et sous-entend même qu'il aurait tenté de l'écarter car il se sentait moins bon que son cadet dans leur rôle de prince... Des accusations qui ne vont pas vraiment les réconcilier tout de suite !