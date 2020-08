Mélanie Da Cruz et Camille Schneiderlin enceinte : détente en couple à la plage

L'heure est aux retrouvailles pour Camille Schnerderlin, enceinte de son deuxième enfant, et Mélanie Da Cruz. Les deux jeunes femmes profitent du soleil du Sud de la France ensemble, comme elles le partagent sur les réseaux sociaux. Un après-midi à la plage avec leurs amoureux les footballeurs Anthony Martial et Morgan Schneiderlin.

Lundi 24 août 2020, l'ancienne candidate de Koh-Lanta et son mari le milieu de terrain de l'OGC Nice ont passé la journée avec Mélanie Da Cruz et son compagnon, Morgan Schneiderlin. Les deux couples sont très amis depuis la rencontre des deux footballeurs à Manchester où ils ont joué ensemble. C'est à Cannes que le quatuor, accompagné ses enfants, a passé du bon temps. Tandis qu'Anthony Martial est resté très discret, n'apparaissant presque pas sur les stories Instagram et Snapchat des jeunes femmes, Morgan Schneiderlin a joué les "Monsieur météo" les pieds dans le sable.

De leur côté, Camille Schneiderlin et Mélanie Da Cruz se sont prélassées au soleil. L'ancienne aventurière de Koh-Lanta affichait fièrement son baby bump en maillot deux-pièces blanc, tandis que la jolie blonde portait un bikini Fendi vendu au prix de 360 euros. De quoi mettre en valeur son corps de rêve, entre ventre ultraplat et courbes parfaites.

Le petit Maé Schneiderlin, qui fêtera son deuxième anniversaire en octobre, et son copain Swan Martial (2 ans le mois dernier) étaient également présents pour ces moments entre amis. Une journée à la plage épuisante pour le fils de Mélanie Da Cruz puisqu'il a fini par faire une petite sieste dans les bras de sa maman.

Rappelons que Camille Schneiderlin attend l'arrivée prochaine de son deuxième enfant. Pour l'heure, ni le prénom ni le sexe n'ont été révélés. Et sur Instagram, la jolie jeune femme a partagé une nouvelle photo de son ventre bien arrondi. Devant son miroir en maillot de bain blanc à volants signé Zimmerman et qui coûte aux alentours de 400 euros, Camille a précisé qu'elle était dans sa 35e semaine de grossesse. "Et dire que, pour Maé, j'ai accouché à 38 semaines, ce qui voudrait dire dans 3 semaines... J'en reviens pas !!!!", a-t-elle ajouté.