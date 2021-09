Mélanie Laurent : Un joli décolleté face à une Victoria Silvstedt survoltée !

Autant se vêtir de paillettes pour sauver la planète ! Le 23 septembre 2021, une foule de célébrités internationales s'est ruée au Palais de Monaco pour assister à la 5e soirée "Monte-Carlo Gala for Planetary health". L'occasion de sortir smoking et robes de soirées, certes, mais de dédier la soirée à l'Océan à la Terre et à l'Humanité. Les quatre éditions précédentes avaient honorer Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Robert Redford et Sting pour leur travail et leur engagement exceptionnels pour la préservation de l'environnement. Cette année, c'est Sharon Stone qui est venue chercher, dans une robe Dolce & Gabbana à tomber, son Lifetime Achievement Award, décerné par la Fondation Prince Albert II.

C'est une édition exclusive qui se déroule au Palais Princier à l'occasion du 15e anniversaire de la Fondation Prince Albert II de Monaco et de la 5e édition du Monte-Carlo Gala. Sharon Stone n'était d'ailleurs pas la seule star à briller devant le photocall de l'évènement. Parmi les invités, on remarquera la présence de quelques petits frenchies - bien exportés à l'étranger -, à l'image de Mélanie Laurent, récemment vu dans Oxygène d'Alexandre Aja, mais aussi Gaspard Ulliel, Pom Klementieff - Les gardiens de la galaxie, Avengers... - et Lucas Bravo, le sexy chef cuistot de la série Netflix Emily in Paris.

La principauté de Monaco n'attire évidemment pas que des talents issus de nos frontières. Pour relever l'urgence d'obtenir des écosystèmes sains afin d'assurer notre avenir : la délicieuse Victoria Silvstedt, en ELIE SAAB, ainsi qu'Orlando Bloom, le modèle espagnol Jon Kortajarena, Roberta Gilardi Sestito et Donato Sestito, Milutin G. Gatsby, Jessica Michel, Tatiana Korsakova, Sofia Resing, Julian Lennon, Sara Faraj, Mikolaj Sekutowicz, Monika Bacardi, Frida Aasen et son compagnon Tommy Chiabra, Sir Philip Green, Marianne Fonseca Prado, Cindy Kimberly, Caroline Scheufele et Isabeli Fontana, Dite Anata, Fawaz Gruosi et sa compagne Sophie Taylor, la baronne Marianne von Brandstetter et Cedric Biscay. Chacun a pu déguster le dîner signé du chef étoilé Yannick Alléno tout en discutant environnement. Autant lier l'utile à l'agréable...