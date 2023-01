Mélanie Thierry : Rare mots d'amour à "son homme" Raphaël, sa déclaration touchante émeut ses abonnés

Un roman pour lequel le chanteur et néo-écrivain de 47 ans a énormément travaillé, selon sa femme qui a pu constater son implication. "Avant que Raphaël me le donne à lire, je l'ai vu assis au bout de la table de la cuisine, des nuits entières, à l'aube. Je me demandais ce qui allait en sortir de cette solitude dans laquelle il plongeait. Ceux avec qui il vivait m'échappaient. Maintenant je les connais Leonard et Nic, et je comprends pourquoi il les protégeait autant la nuit. Je l'aime tant ce roman, envie de le relire sans cesse. On n'a plus envie de les quitter", conclut-elle émouvante. Un message d'amour qui a été particulièrement salué par ses abonnés.

Et si certains assurent qu'ils vont "foncer à la libraire" pour acheter ce fameux "roman de toute beauté", que l'on imagine sensible et délicat lorsque l'on connait la plume de l'auteur, d'autres saluent l'amour que l'on sent dans le message. "Magnifique déclaration à son homme", "vos mots d'amour si beaux, si grands, si généreux pour votre homme le père de vos enfants" ou encore "il a de la chance de t'avoir", peut-on lire dans la partie commentaires.

Un couple discret mais toujours présent

Un beau soutien qui est rare chez eux : depuis leur rencontre, les deux articles préfèrent rester très discrets pour élever leurs deux enfants. Mais cela ne les empêche pas de collaborer de temps en temps, puisque l'actrice avait joué dans certains de ses clips.

Et de se soutenir régulièrement : avant ce joli message, c'était le chanteur qui s'était emparé de son compte Instagram pour publier un beau message de soutien à sa compagne à l'occasion de la sortie du film La vraie famille en février dernier.