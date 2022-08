Meurtre de Sharon Tate, enceinte de 8 mois : pourquoi son mari Roman Polanski n'était-il pas avec elle ?

Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, Sharon Tate perd la vie de façon effroyable dans sa villa californienne avec trois autres amis, tandis qu'un visiteur a lui aussi trouvé la mort. Ce sont les cinq victimes des disciples de la secte La Famille menée par Charles Manson. A l'époque, l'actrice très en vue, âgée de 26 ans, est enceinte de huit mois. Un drame pour son mari de l'époque, qui n'est autre que le cinéaste Roman Polanski. Pourquoi ce dernier n'était pas présent lors du drame ?

En ce mois d'été de la fin des années 1970, Roman Polanski se targue déjà d'une carrière florissante. Il a déjà à son actif des oeuvres devenues des classiques : Répulsion avec Catherine Deneuve et Rosemary's Baby dans lequel il fait tourner Mia Farrow. C'est aussi lui qui a réalisé Le Bal des vampires, long métrage qui lui a permis de faire la rencontre de Sharon Tate. Alors sous contrat avec la société qui produit le film, elle est imposée par le producteur au grand dam du réalisateur qui voyait plutôt la James Bond Girl Jill St John pour le rôle. Une pression qui se transformera en coup de foudre pour le cinéaste et la comédienne. En 1968, les tourtereaux se marient au cours d'une fête endiablée à Londres, c'est l'amour fou entre Sharon Tate et Roman Polanski.

Quelques mois plus tard, Sharon Tate tombe enceinte. Elle accompagne son époux lors d'un voyage en Europe pour la préparation de son prochain film mais rentre en Amérique pour la suite de sa grossesse. Le réalisateur continue lui son travail pour ce long métrage au Royaume-Uni, adaptation du roman d'anticipation de Robert Merle Un animal doué de raison. Un projet de film qui sera abandonné par le réalisateur, après le meurtre sauvage de sa femme. Il a finalement été repris par Mike Nichols sous le titre Le Jour du dauphin.

Toujours aussi douloureux

Le décès de Sharon Tate, qui a imploré de rester en vie pour son bébé et a été poignardée à seize reprises, a brisé la vie de Roman Polanski. Le jour de la mort de Charles Manson en 2017, il n'a pas pu réagir, laissant son avocat s'exprimer : "Le meurtre de la femme de Roman Polanski et de leur bébé à naître reste toujours aussi douloureux et l'empêche de réagir à la mort de Charles Manson. Il espère un jour corriger la procédure légale en cours à Los Angeles pour avoir le droit de se recueillir sur sa tombe au cimetière Holy Cross." En effet, il ne peut retourner outre-Atlantique, où il risquerait d'être emprisonné pour l'affaire du viol présumé de Samantha Geimer en 1977.

Marié depuis 1989 avec l'actrice Emmanuelle Seigner avec qui il a eu deux enfants, Elvis (24 ans) et Morgane (29 ans), il s'était exprimé sur le drame dans Sharon Tate: Recollection de Debra Tate, le livre écrit par la soeur de la victime : "À cette époque, écrit Polanski. Elle n'était pas seulement l'amour de ma vie, elle était celui de tout le public. Sharon n'était pas naïve, ni stupide, ni le cliché de la starlette. Ce qui m'impressionnait chez elle, au-delà de son incroyable beauté, c'était ce rayonnement qui émanait d'elle du fait de sa profonde gentillesse."