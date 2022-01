Michael Schumacher fête ses 53 ans : son fils Mick touchant avec une photo de famille

Même huit ans après son dramatique accident et malgré le secret sur son état de santé, Michael Schumacher reste dans les coeurs de ses fans ! Son fils Mick en fait également partie. Le jeune pilote de Formule 1 a justement adressé un touchant message à son père, déclaration illustrée d'une nouvelle photo d'enfance.

Le 29 décembre dernier, les admirateurs de Schumi commémoraient le huitième anniversaire de sa terrible chute de ski. Ils se mobilisent désormais pour un événement bien plus heureux ; ce lundi 3 janvier 2022, Michael Schumacher fête ses 53 ans.

Pour l'occasion, des milliers d'internautes ont souhaité un joyeux anniversaire à la légende de la Formule 1 et de l'écurie Ferrari. Parmi eux, figure son fils de 22 ans, Mick. Le jeune homme a publié une photo de son père et lui, datant du 25 octobre 2002. Mick Schumacher avait alors 3 ans. "Joyeux anniversaire, papa", commente Mick avec un emoji du coeur rouge, avant d'ajouter : "Les jours comme celui-ci étaient importants pour ma passion pour le sport automobile et l'influencent aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir vécu toutes les expériences que tu m'as permis de vivre et j'ai hâte d'en faire de nouvelles à l'avenir."