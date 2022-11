Michel Berger s'est effondré devant la femme d'un célèbre journaliste, témoin de sa journée tragique

Ce 28 novembre 2022, Michel Berger aurait dû fêter ses 75 ans. L'artiste légendaire a vu malheureusement son destin se briser un jour du mois d'août, il y a trente ans. Sous un soleil généreux dans le sud de la France, l'auteur-compositeur-interprète a été victime d'une série de crises cardiaques et la dernière lui sera fatale. Le drame s'est produit exactement dans le Var, dans le cadre idyllique de Ramatuelle où il passait ses vacances en compagnie de France Gall. Tandis que leurs enfants Pauline et Raphaël étaient à la montagne, ils étaient entourés d'amis également témoins de cette ultime journée.

Le 22 juin 1992, jour de leur seizième anniversaire de mariage, le couple formé par France Galle et Michel Berger a donné un concert intimiste à la salle New Morning à Paris. Une tournée était prévue à travers le monde et les plus grandes villes francophones pour s'achever à Paris-Bercy. L'été devait permettre à l'interprète de Paradis Blanc de se ressourcer, et il avait de quoi avoir besoin de faire un break. La pression était en effet forte sur les épaules de Michel Berger à cette époque. Il y avait l'enregistrement de son album Double Jeu, mais aussi son couple avec France Gall et sa relation avec Béatrice Grimm, top model avec laquelle il aurait songé à s'installer aux Etats-Unis. Et puis le drame de sa vie de parent, la maladie de sa fille Pauline, atteinte de la mucoviscidose, une maladie mortelle qui finira par emporter la jeune fille en 1999.

Un dimanche ensoleillé qui tourne au drame

Cette journée devait permettre à Michel Berger de souffler. Non loin de la baie de Pampelonne, il avait décidé de faire une partie de tennis avec l'une de ses amies, Framboise Holtz, Marie-Françoise Buart de son vrai nom, qui est, comme son patronyme l'indique, l'épouse du journaliste sportif de France Télévisions, Gérard Holtz. Au moment de ce match amical d'après-midi et après quelques échanges, le chanteur s'est effondré sur le court. France Gall avait insisté pour appeler les secours mais son mari avait dédramatisé, pensant simplement avoir besoin de se reposer.

La suite, c'est un second malaise dans la soirée après un bain. France Gall a joint alors un médecin qui a fait venir des secours pour des examens approfondis mais ceux-ci, ralentis par la circulation, ne sont pas arrivés pas à temps quand surgit la troisième et fatale crise cardiaque.