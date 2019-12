Michel Blanc en deuil : mort de son père Marcel

Alors qu'il était en plein tournage du film Docteur ?, Michel Blanc a dû faire face à l'insurmontable : le décès de son père Marcel. Une épreuve d'autant plus rude que ce long-métrage, sorti le 11 décembre dernier, est une comédie. Dans les pages de Télé-Star, l'acteur évoquait déjà ce deuil difficile.

Michel Blanc racontait alors sa routine lors du tournage du film. "Maquillage à 18h, et puis hop, c'était parti jusqu'à 4 ou 5h du matin. C'était exténuant, d'autant que j'ai perdu mon père à cette période", avait-il confié à nos confrères le 6 décembre 2019. Le comédien a finalement pu compter sur le génie d'Hakim Jemili, son partenaire d'écran. "Bizarrement, jouer ce Serge, se démener pour faire rire les autres tout en riant des blagues d'Hakim Jemili, m'a aidé à surmonter cette épreuve", a expliqué Michel Blanc, qui a réussit à faire le deuil grâce à son personnage.

"Il ne prend pas de gants avec les patients, ce qui donne des situations assez drôles. Mais l'intérêt du film réside dans sa rencontre avec Malek, qui va aider Serge à de nouveau accepter d'aimer et d'être aimé, tandis que Serge va convaincre Malek de viser plus haut", avait-il indiqué.

Marcel Blanc avait "débuté sa vie professionnelle comme déménageur et l'avait terminée comme déclarant en douane". Ici Paris précise qu'entre père et fils "une grande complicité a toujours existé", comme c'est le cas dans la plupart des familles. "On dit que ses copains du Splendid font bloc autour de lui en ces moments douloureux. Tous le soutiennent, l'entourent et lui téléphone régulièrement", précise le magazine.