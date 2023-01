Michel Leeb : Sa fille Elsa enceinte de son 2ème enfant, elle dévoile son ventre déjà très rond

Il y a quelques semaines, on apprenait que Michel Leeb allait bientôt devenir grand-père pour la deuxième fois. Une heureuse nouvelle, d'autant plus que le comédien français de 75 ans s'apprête cette fois à avoir un petit-fils pour le mois de mai, alors qu'il s'agissait d'une petite-fille il y a moins d'un an et demi. Sur Instagram où elle compte plus de 5.000 abonnés, sa maman, Elsa Leeb, a dévoilé une photographie (à retrouver dans notre diaporama) d'elle et son ventre arrondie. Une publication élégante puisqu'on aperçoit seulement l'ombre de sa silhouette sur ce cliché en noir et blanc.

Les bonnes nouvelles se multiplient donc pour le clan Leeb. Elsa s'est ainsi mariée en septembre dernier avec le comédien Allan Asle, le père de son premier enfant nommé Gaïa devant lequel Michel Leeb a admis être en admiration la plus totale, et le couple attend désormais avec impatience l'arrivée de ce petit garçon.

Les enfants de Michel Leeb, Fanny, née en 1986 et qui a été touchée par un cancer du sein, Elsa, née en 1988 et Tom, né en 1980, sont tous issus de son union avec la journaliste Béatrice Malicet, sa femme qu'il ne pourra jamais trompé. Ils ont bien grandi et ont tous quitté le cocon familial depuis bien longtemps maintenant.

Le théâtre pour patienter

"Ce n'est pas pénible de se retrouver à deux avec la femme qu'on aime, au contraire. Fanny et Elsa vivent en Suisse, Tom à Paris, mais on se téléphone tous très souvent, on a besoin d'entendre nos voix. Ça fait du bien", avait-t-il déclaré à ce sujet dans les colonnes du magazine Gala il y a quelques semaines seulement. Il assurait avoir toujours voulu une famille "forte, unie, une forteresse inattaquable et quand ça na va pas bien, un refuge" car il a lui-même grandi avec le divorce de ses parents.

En attendant, Michel Leeb peut toujours s'occuper sur les planches. Et il n'est pas prêt de raccrocher puisqu'il est actuellement au théâtre des Nouveautés, à Paris, dans une pièce qu'il a lui-même écrite, intitulée Les Pigeons, et dans laquelle il partage l'affiche avec Francis Huster. Que de bonnes nouvelles pour Michel Leeb et sa famille.