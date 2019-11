Michèle Laroque : Cette scène "folle" que Michel Cymes lui a fait vivre (EXCLU)

C'est un retour brillantissime pour Michèle Laroque qui, le 20 novembre 2019, est à l'affiche du film Joyeuse Retraite. Dans ce long métrage de Fabrice Bracq, la comédienne s'allie à Thierry Lhermitte pour jouer un couple qui décide d'arrêter de travailler pour déménager au Portugal... loin de la famille et des petits-enfants. Mais entre la fiction et la réalité, il y a un fossé énorme pour l'héroïne qui, de son côté, rêve de voir sa fille Oriane Deschamps devenir maman. "J'adorerais ça, explique-t-elle à Purepeople. Parce que j'adore les enfants ! Je serais très heureuse. Je n'ai qu'une fille, donc j'espère qu'elle me permettra de les voir souvent. Mais il y a des moments où elle ne pourra pas trop compter sur moi. Quand on fait un film, on n'est là pour personne. Donc, je suis super pressée, mais je veux pouvoir les voir librement."

C'est une scène dans laquelle on a beaucoup ri

Si elle partage la vedette avec Thierry Lhermitte – l'autre rôle principal –, Michèle Laroque s'est frottée à d'autres talents lors du tournage. À l'affiche de Joyeuse Retraite, Judith Magre, Nicole Ferroni, Gérémy Crédeville ou encore... Michel Cymes ! Une apparition surprise qui fait suite à plusieurs interventions non médicales du célèbre animateur de France 2. "C'était très sympa, se souvient l'actrice. Il avait déjà tourné dans un des courts métrages du réalisateur, et Fabrice Bracq tenait absolument à ce qu'il soit dans le film. Il a énormément d'humour, Michel Cymes. Il était ravi de faire un médecin un peu fou, qui perd un peu la tête. C'est une scène dans laquelle on a beaucoup ri tous les trois, puisqu'on était avec Thierry."