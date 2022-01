Michou et Elsa Bois en couple, grande victoire pour le youtubeur : "Je l'ai enfin pécho !"

Ils se sont rencontrés lors de la onzième saison de Danse avec les stars, en 2021, et ils ne se quittent plus depuis. Michou et Elsa Bois ont enfin officialisé leur couple en s'embrassant tendrement sur Instagram le 3 janvier 2022. Plus question de se cacher pour le jeune youtubeur de 20 ans et son ancienne partenaire sur le plateau de TF1.

Mardi 4 janvier 2022, au lendemain des premières photos officielles avec sa belle Elsa Bois, Michou publie une nouvelle vidéo sur TikTok. Dessus, il apparaît en pull à capuche rouge. Il se filme, puis tourne la caméra vers sa compagne, confortablement installée derrière lui, sur un canapé. Alors que le calme régnait, voilà qu'un son devenu célèbre sur le réseau social retentit. Il s'agit d'un homme qui hurle "Let's go", à savoir "Allons-y" en français. À ce moment précis, Michou crie à son tour, de joie visiblement.

"Quand j'ai enfin pécho Elsa", écrit-il, décrivant sa réaction lorsqu'il a fait craquer la belle danseuse après plusieurs semaines de drague intense devant les caméras de la Une. Et alors que sur le réseau social, beaucoup s'amusent et déforment quelque peu la réalité de leurs sentiments, Michou fait une précision de taille. "J'SUIS GRAND MAINTENANT", lâche-t-il avant de préciser que cette vidéo n'est "pas humour" et que "c'est réel". Sa manière à lui de témoigner tout son amour à celle qui partage désormais sa vie.