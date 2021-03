Mika : Heureux de redonner vie aux rues de Paris avec ses soeurs

Depuis bientôt un an, le monde est nappé de tristesse et d'idées noires. La pandémie de Covid-19 a, peu à peu, privé les citoyens de ce qui apportait un peu de joie dans leurs vies. Les Français, qui célèbreront bientôt l'anniversaire du premier confinement - tout en envisageant un nouvel enfermement temporaire -, ont au moins droit à une source de lumière et de couleurs grâce au chanteur Mika. Le dimanche 28 février 2021, comme promis, le chanteur a recouvert au maximum les rues de Paris, notre capitale, de sublimes oeuvres d'arts.

Il est toujours impossible d'accéder aux musées, de se changer les idées au cinéma. Le mois de mars 2021 s'annonce un peu plus joyeux que celui de l'année 2020 grâce à l'initiative pop de Mika, de sa soeur Paloma Penniman, de l'afficheur JCDecaux, de la Ville de Paris et du directeur du musée des Arts décoratifs Olivier Gabet. Dix artistes, dont l'interprète de Relax, redonnent des couleurs à Paris en exposant des affiches, placardées sur plus de 2500 espaces dédiés. Ces murs, ces panneaux d'affichages, orphelins depuis des semaines et des semaines - puisqu'aucun évènement culturel n'est encore à prévoir - retrouvent donc un second souffle, véritable bouffée d'air frais en cette période de morosité pesante.

Ça soulignait encore plus notre vie suspendue

Dimanche matin, Mika s'est déplacé sur les Champs Elysées, pour assister à la pose de la première affiche. En effet, l'un des modèles a été réalisé par Mika et son autre soeur, Yasmine Penniman. Ce visuel vous rappellera sans doute quelque chose puisque le binôme travaille déjà depuis deux décennies sur toute l'identité graphique du chanteur, dont ses pochettes d'album. "J'étais en train de marcher dans les rues de Paris, il pleuvait et autour de moi j'ai vu des affiches pour des films qui ne sont pas sortis, pour des expos qui sont fermées et dans un sens, ça soulignait encore plus notre vie suspendue, racontait-il sur son compte Instagram. Là, je me suis dit 'Pourquoi ne pas transformer ces affiches et y ajouter un petit peu de couleur ?' Mettre des dessins partout, comme si c'était une sorte d'expo."