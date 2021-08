Mika torse nu en vacances : vidéos en Grèce, il se moque de sa soeur...

Cet été encore la Grèce fait le plein de touristes et les VIP sont nombreux a y avoir posé leurs valises ! Le chanteur Mika a lui aussi pris la direction des eaux bleues des Cyclades, optant pour la petite île d'Antiparos. Sur Instagram, l'interprète du tube Relax a partagé des photos et vidéos.

Ce vendredi 20 août, quand tant de Français se réjouissent de voir enfin le week-end arriver après avoir repris le travail ou commencent à se lasser d'attendre leur tour de partir en vacances, Mika est apparu sur son compte, torse nu, tout sourire en maillot de bain sous le soleil. En légende, le chanteur âgé de 38 ans écrit : "Salut d'Antiparos." On imagine que l'artiste, attendu comme juge de la prochain saison All Stars de l'émission The Voice sur TF1, se prélasse et prend du bon temps avant de reprendre ses activités.

Dans sa story, Mika a aussi partagé quelques vidéos de lui dans la maison qu'il occupe pendant son séjour et où il n'est pas seul ; toutefois on ne sait pas si son chéri Andy est là. Alors que l'heure semblait être à la cuisine, de la musique résonnait et, en allant voir de plus près, il a pu filmer sa soeur Paloma chantant... assez faux. Moqueur, il a demandé à sa soeur - dont il avait précédemment révélé qu'elle avait été victime d'un terrible accident dans sa jeunesse - si elle était capable de chanter mieux que ça. Bien qu'assurant que oui, elle était finalement trop gênée de chanter devant son illustre frère.