Miou-Miou réapparaît après le drame : ce bijou si précieux et symbolique qu'elle portait

Invitée par Michel Drucker sur le divan de Vivement dimanche ce dimanche 29 janvier, Miou-Miou a rendu un hommage discret à quelqu'un qui a énormément compté pour elle. Pour sa première apparition depuis le décès brutal de son compagnon, l'actrice de 72 ans portait un bijou à la signification bien particulière. Il s'agit d'un pendentif en forme de poire et de l'initiale "M" comme "Miou-Miou", offert par Jean-Pierre Coffe.

Un peu avant que Michel Drucker n'annonce la fin de son émission dominicale, il a tenu à mettre en lumière ce détail touchant au cou de son invitée : "puisque tu m'as autorisé, on peut demander à Richard Valvert (le caméraman, ndlr) de faire un gros plan de cette médaille : regardez, écoutez bien ce que Miou-Miou va vous dire. Ça va beaucoup vous toucher" a déclaré l'animateur.

Sylvette Herry, alias Miou-Miou, a alors raconté la signification de son bijou : "Ça m'a été offert par Jean-Pierre Coffe, qui était mon grand ami", a-t-elle commencé. L'ancienne compagne de Coluche alors expliqué faire un clin d'oeil à son défunt ami, pour la "blague" : "Je me dis : 'Aller, je t'amène... Ça va être familier pour toi, ce décor... Je t'amène', puisqu'il était là [dans Vivement dimanche, ndlr] pendant des années. Et voilà, une petite anecdote" a-t-elle conclu souriante en replaçant son collier contre elle, sous sa chemise. Un hommage bouleversant de la part de celle qui a perdu son compagnon, le romancier Jean Teulé, en octobre 2022 des suites d'une intoxication alimentaire.

Jean-Pierre Coffe : l'entre-metteur de Miou-Miou et Jean Teulé

Décédé en 2016 à 78 ans d'une crise cardiaque, Jean-Pierre Coffe a joué un rôle important dans la vie personnelle de Miou-Miou. En effet, le célèbre critique gastronomique et animateur de télévision a été à l'origine de sa rencontre entre l'actrice et Jean Teulé, avec qui elle était en couple depuis 1998 jusqu'à son récent décès. À l'époque, le chef cuisinier les avait conviés à dîner chez lui, à La Duchaylatière, entre Dreux et Châteaudun.

Alors qu'ils ne se connaissaient pas, "il leur a tendu un guet-apens", a raconté l'ancien compagnon de Jean-Pierre Coffe, Christophe Dolbeau, dans les colonnes de Paris Match en octobre dernier. Une rencontre orchestrée par celui qui avait "vite senti qu'entre elle et Jean, il pouvait se passer quelque chose", assurait l'écrivain à nos confrères. De fait, Jean-Pierre Coffe avait vu juste.