Miss France 2020 : Miss Saint-Barthélemy révèle ses liens avec les Hallyday

C'est enfin la meilleure période de l'année. Celle où les effluves de sapin voguent dans les rues, où on retrouve des Ferrero Rocher en rayon, mais surtout celle où on élit notre prochaine Miss France. Ce samedi 14 décembre 2019, la France devra dire au revoir à Vaimalama Chaves, exceptionnelle représentante de la France pendant toute une année. Sa remplaçante pourrait bien être Layla Berry, récemment élue Miss Saint-Martin, Saint-Barthélemy, même si pour l'heure elle ne figure pas parmi les favorites du sondage lancé par Purepeople.

Dans les pages de TV Mag, la jeune femme raconte comment elle a fait la connaissance de Laeticia et Johnny Hallyday, qui passaient tous leurs étés au sein de la villa Jade, leur havre de paix à Saint-Barthélemy. "En tant qu'habitante de Saint-Barthélemy, j'ai été très souvent amenée à croiser Johnny Hallyday. Laeticia et Johnny n'étaient pas des amis de la famille mais on se côtoyait", a-t-elle appris à nos confrères, précisant être également proche de leurs filles, Jade (15 ans) et Joy (11 ans).

"Un soir, j'ai dîné à leur table et j'ai été invitée à presque chacun des anniversaires de leurs filles car nous sommes une petite communauté", poursuit Layla Berry, qui a finalement connu les Hallyday dans leur intimité. "Pour moi, Johnny n'était pas une star mais simplement un habitant de l'île que l'on croise à la boulangerie ou au supermarché. C'était quelqu'un de très sympa et de très simple", résume-t-elle. Layla avait publié, sur Instagram, une photo d'elle posant avec Laeticia et Johnny le 6 décembre 2017, pour rendre hommage au rockeur disparu le jour même.

Ce soir, Layla devra faire ses preuves face à vingt-neuf autres superbes Miss. Nul doute que les fans de Johnny sauront se rappeler du lien qu'elle partageait avec le Taulier.