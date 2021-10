Mort de Colin Powell, emporté par la Covid-19

Colin Powell est mort a annoncé sa famille dans un communiqué. L'ancien secrétaire d'Etat sous George W. Bush est décédé à l'âge de 84 ans de "complications liées à la Covid-19" : "nous avons perdu un mari, un père, et grand-père remarquable et aimant, et un grand Américain", ont déclaré ses proches. Marié en 1962 avec Alma Johnson, Colin Powell a eu un fils, Michael Powell, qui a été président de la commission fédérale de communications (FCC), et deux filles, Linda Powell et Annemarie Powell.

Premier Afro-Américain à avoir occupé le poste de chef d'état-major des armées - de 1989 à 1993 -, Colin Powell est ensuite devenu entre 2001 et 2005 chef de la diplomatie américaine sous la présidence républicaine de George W. Bush. C'est ainsi qu'il était en poste lors des événements du 11-septembre mais également lors de l'attaque de l'Irak, relative à l'existence d'armes de destruction massive par Saddam Hussein.

Colin Powell avait admis par la suite que cette prestation était une "tache" sur sa réputation, rappelle l'AFP : "C'est une tache parce que je suis celui qui a fait cette présentation au nom des Etats-Unis devant le monde, et cela fera toujours partie de mon bilan."

D'origine afro-caribéenne, il est né dans une famille modeste d'immigrants jamaïcains et a grandi à New York où il a étudié la géologie. Membre du parti républicain depuis 1995, celui qui est devenu général de l'armée américaine en 1989 avait finalement soutenu le démocrate Barack Obama en 2008 puis pour son second mandat.

L'ancien chef de la diplomatie américain rejoint la liste des nombreuses personnalités victimes des complications liée au coronavirus telles que, dans le milieu politique, Valéry Giscard d'Estaing ou encore l'ancien ministre Patrick Devedjian.