Mort de Filip Nikolic : sa fille Sacha et Frank Delay partagent de précieux souvenirs

Filip Nikolic aurait soufflé ses 47 bougies ce mercredi 1er septembre. Le chanteur et ancien champion de France de gymnastique, parti trop vite, reste dans le coeur de ses proches et de ses fans nostalgiques. Sur Instagram, sa fille Sasha, 16 ans, qu'il a eu avec Valérie Bourdin, a partagé dans sa story une photo souvenir. On voit la jeune fille sur les épaules de son père, souriant. De son côté,Frank Delay, ancien membre du boys band 2Be3, a également eu une pensée pour son ami.

Dans un post, il a écrit un long message et l'a accompagné d'une photo souvenir. Sur le cliché, on peut voir le groupe au complet avec leurs compagnes de l'époque, Louis Pardo, leur manager et David, un ami. "Salut mon pote, tu aurais 47 ans aujourd'hui. Je pense souvent à toi. Tu te rappelles de cette photo prise dans mon appart' à Miami pendant l'époque de l'album "Excuse My French". Superbe expérience de se retrouver tous les trois d'abord dans une guest House du producteur Desmond Child avec Chris Willis pendant un an, puis ensuite chacun dans nos apparts, on pensait pouvoir vivre à l'américaine mais on s'est vite rendu compte, qu'au bout d'un moment on tournait en rond !", plaisante Frank Delay.