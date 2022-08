Mort de Jean-Luc Delarue : d'après son père, sa dernière femme Anissa a complètement disparu des radars

Par Bertrand Bielle Journaliste Curieux de nature, Bertrand est toujours à l’affut du moindre petit scoop. Passionné par le football, il n’est jamais bien loin du ballon rond et de toutes les actualités qui en découlent. Toutefois, l’évènementiel du showbiz ou de la politique fait également partie de ses recherches journalistiques privilégiées.

Ce mardi 23 août 2022, il s'agit du triste dixième anniversaire de la mort de Jean-Luc Delarue. L'occasion d'évoquer sa vie sentimentale et plus particulièrement son histoire avec sa dernière femme Anissa. Cette dernière aurait d'ailleurs décidé de ne plus donner aucune nouvelle d'elle au père de l'animateur, ni aux médias.

D'un point de vue sentimental, Jean-Luc Delarue - décédé il y a dix ans jour pour jour des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine - a vécu une belle histoire d'amour avec Élisabeth Bost, mère de son unique enfant : Jean, né le 21 octobre 2006. Mais ils s'étaient séparés trois ans plus tard après quatre ans de vie commune. La même année, au mois de novembre, l'animateur faisait la couverture de Gala aux côtés de sa nouvelle compagne : le mannequin Inés Sastre. Là aussi, la flamme aura fini par s'éteindre, en mars 2010. Le présentateur de Ça se discute avait finalement présenté sa nouvelle chérie en février 2011 : Anissa Khelifi. L'année suivante, ils s'étaient mariés en Bretagne, devant une assistance qui aurait été très alertée par l'état de santé du jeune marié. Il y avait effectivement de quoi s'inquiéter puisqu'il était en phase terminale de son cancer. Il décédait 3 mois plus tard à Neuilly-sur-Seine, à 48 ans seulement, Anissa étant donc sa dernière femme. Silence radio pour Anissa S'en était suivi de ce décès brutal un conflit d'intérêt lié au testament de l'animateur. Ce dernier avait souhaité léguer ses biens immobiliers et les pièces principales de sa collection d'art à sa dernière épouse. Il avait également choisi un mandataire pour gérer les biens revenant à son fils mineur, empêchant ainsi Élisabeth Bost de tenir ce rôle. Une guerre d'héritage avait alors éclaté entre Anissa et la mère de Jean. Cette dernière avait attaqué l'ultime épouse de l'animateur en procès. Elle souhaitait faire annuler leur union car d'après elle, Anissa avait pour intention de profiter de la faiblesse physique de Jean-Luc Delarue pour s'enrichir. Une thèse qui n'avait pas convaincu les jurés, donnant ainsi Anissa comme gagnante de ce procès. Aucune des deux femmes ne s'était exprimée publiquement sur cette affaire, mais Élisabeth Bost, qui s'est remariée depuis, serait restée proche de la famille de son ex-mari, à en croire un article du Parisien datant du 21 août dernier. En revanche, le père de l'animateur aurait fait savoir qu'il n'avait plus aucune nouvelle d'Anissa Khelifi, qui refuse par ailleurs de s'exprimer dans un quelconque média. "Nos contacts se sont limités aux procès qu'elle nous a intentés" avait précisé l'homme âgé de 82 ans.