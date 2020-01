Mort de Kobe Bryant : une publicité du Super Bowl modifiée en urgence

Dimanche, les États-Unis étaient sous le choc en apprenant la disparition tragique de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère survenu dans les hauteurs de Los Angeles. Dans le crash, sa fille Gianna (13 ans), qui se destinait à une grande carrière dans le basket-ball, a également perdu la vie. Depuis l'annonce de cette dramatique nouvelle, des personnalités de tous milieux ont rendu hommage au grand sportif. Pour la très attendue soirée du Super Bowl, qui aura lieu dimanche 2 février 2020, une publicité de la marque automobile Genesis a été modifiée en urgence.

Dans cet encart, John Legend et Chrissy Teigen donnent une réception dans leur luxueuse demeure, avec statues, fontaines et carrosses à l'entrée. C'est justement la première scène qui a été coupée, puisqu'elle comprenait un plan avec un hélicoptère, garé près des voitures du couple. "Nous avons changé le spot par compassion et sensibilité envers les familles", a expliqué la marque, filiale de Hyundai Motor, à USA Today.