Moundir inquiet par ses séquelles de la Covid-19 : "Il faut que je sois opérationnel"

Ces derniers mois, Moundir a connu de nombreux problèmes de santé suite à la pandémie de la Covid 19. Atteint par ce terrible virus - qui a failli lui coûter la vie - l'animateur de Moundir et les apprentis aventuriers est revenu sur cette terrible mésaventure. Face aux caméras de 50' Inside, samedi 16 octobre 2021, l'homme de 48 ans s'est exprimé sur ce fléau qui l'accable encore aujourd'hui.

Suivi par les caméras de 50' Inside, Moundir est revenu sur cette terrible mésaventure. Car encore aujourd'hui, l'animateur garde des séquelles du coronavirus. "Je ne suis pas totalement guéri. Il me reste encore des particules de Covid sur le poumon gauche qui sont minimes mais qui sont quand même là", a-t-il indiqué. Et de poursuivre : "Faut que je retrouve et que je récupère ma place d'homme à la maison. Je ne peux pas concevoir que ma femme puisse tout faire. Il faut que je sois opérationnel." Très inquiet pour l'avenir de sa famille, le père de famille ne compte pas baisser les bras et tente, petit à petit, de se remettre sur pied afin de se débarrasser des derniers résidus restants dans son organisme.

Invité sur le plateau de C à Vous, en mai dernier, Moundir s'était un peu plus confié sur ses séjours à l'hôpital. "On ne ressort jamais indemne d'une réa. J'aimerais vous dire que je vais bien, mais j'en chie beaucoup à la rééducation. Je m'entraîne, j'ai repris l'entraînement, mais c'est vrai que mes poumons sont sacrément endommagés", avait-il expliqué.

Une personnalité très critiquée

Questionné en septembre dernier sur le plateau de Touche pas à mon poste au sujet de son hospitalisation, Moundir s'était d'ailleurs défendu face aux chroniqueurs présents qui s'étaient moqués de son passé dans la télé-réalité. Des critiques injustifiées aux yeux de l'aventurier qui s'est vivement emporté contre le chroniqueur Oliv Oliv : "Doucement, doucement", avait-il d'abord tempéré, avant de riposter : "Je me calme si je veux. T'as pas à me dire ce que je dois faire ! On est pas dans une télé-réalité, on est chez Cyril Hanouna."