Nabilla : Sa cousine Samira se lance dans la musique, déjà des milliers de vues

Ces dernières années, Nabilla s'est incontestablement imposée dans le milieu de la télé-réalité et des réseaux sociaux. Suivie par plus de 6 millions de personne sur les réseaux sociaux, la jolie brune s'est construit un véritable empire. Entre collaborations avec des marques de luxe, couvertures de magazines ou encore lancements de sa propre collection de cosmétique, l'épouse de Thomas Vergara peut se vanter d'avoir réussi. Mais elle n'est pas la seule de sa famille à avoir le désir de s'attirer les faveurs du public. En effet, dans la famille, c'est désormais l'une de ses cousines qui s'est lancée, Samira.

Pas question toutefois pour cette jolie brune de 24 ans de suivre les pas de Nabilla, puisqu'elle n'envisage pas de faire de la télé-réalité. Samira est davantage décidée à faire carrière dans la musique ! Et elle est bien partie puisqu'elle a déjà sorti son premier single, Tu croyais quoi ?, le 18 mars dernier. Sur YouTube, le titre compte plus de 32 000 vues !

Contrairement là encore à sa célèbre cousine, Samira ne semble pas vouloir exposer son quotidien en long et en large sur la Toile. Son compte Instagram est d'ailleurs privé, quant à Twitter, elle n'y apparaît que pour promouvoir sa chanson. Nos confrères de Blasting News ont néanmoins déniché quelques informations à son sujet. Samira serait originaire d'Annemasse en Haute-Savoie et passionnée de chant depuis son plus jeune âge. En plus de donner de la voix, Samira est également compositrice et écrit les paroles de ses chansons depuis toujours. On apprend également que la vie de l'artiste n'aurait pas été un long fleuve tranquille. Samira aurait arrêtée l'école à l'âge de 17 ans pour travailler afin de soutenir financièrement sa mère et ses frères et soeurs. En parallèle, elle s'est inscrite dans la maison de jeunesse de sa ville où elle a rencontré une professeure de musique qui a fait d'elle "la nouvelle vedette locale à travers de nombreux concerts dans la région". C'est ainsi que Samira a par la suite été repérée par son label actuel, DZKARTEL.

"Elles sont cousines éloignées, Samira fut élevée par le frère du papa de Nabilla. Elle ne s'est jamais intéressée au parcours de la star de télé-réalité", apprend-t-on encore sur Blasting News. La maman de Milann (1 an et demi) n'a d'ailleurs jamais évoqué sa cousine à sa communauté. Chose qui peut s'expliquer par sa grande discrétion lorsqu'il s'agit de sa famille paternelle.