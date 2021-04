Nabilla volée et humiliée, elle porte plainte : "C'est honteux !"

Au bord de la crise de nerfs, Nabilla a partagé sa dernière mésaventure sur Snapchat le 7 avril 2021. Alors qu'elle et son mari Thomas Vergara avaient commandé une Playstation 5 pour offrir à un de leurs amis, le couple a eu la désagréable surprise de recevoir un colis vide... ou presque. Elle explique : "On a reçu un colis, un cadeau c'était une Playstation pour notre ami Stéphane donc jusque là tout va bien. Sauf que là on reçoit la Playstation... et regardez la Playstation.... 'Ooh elle a été volée' et ils l'ont remplacée par quoi ? Par des basses. Bah voilà ça c'est la classe. C'est honteux."

On vient de porter plainte

"Ne faites plus confiance à DHL" ajoute Thomas, juste à côté d'elle, Nous on veut faire plaisir à un ami et voilà. Là on vient de porter plainte contre DHL et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ah bah on va voir ce qu'on peut faire... Mais c'est honteux !" Bien déterminés à se faire rembourser leur colis volé, les parents de Milann ont donc entamé une procédure en justice contre l'entreprise DHL. Visiblement très gênée par l'incident (et par sa médiatisation) DHL s'est empressée d'envoyer un message à Nabilla sur Twitter : "Bonjour Nabilla, nous sommes désolés de cet incident qui ne reflète en rien notre qualité de service. Je vous écris tout de suite en DM."